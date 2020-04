Kulturmanager/in Fogarasch gesucht

Das ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) ist die älteste deutsche Mittlerorganisation. Es engagiert sich weltweit für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und Kulturen. Das ifa agiert als Kompetenzzentrum der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ist weltweit vernetzt und setzt auf langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Der Bereich Integration und Medien unterstützt die deutschen Minderheiten im östlichen Europa und den Staaten der GUS dabei, als zivilgesellschaftliche Akteure und Brückenbauer zu wirken und sich professionell zu positionieren. Im Rahmen seines Entsendeprogramms unterstützen Kulturmanager/-innen sowie Redakteurinnen und Redakteure die Kultur-, Presse-, Jugend- und Bildungsarbeit der Organisationen vor Ort.Für die evangelische Kirchengemeinde A. B. Fogarasch sucht die Abteilung Dialoge zum nächstmöglichen ZeitpunktIhre Aufgaben:– Weiterentwicklung und Durchführung der Sommerfreizeiten (Kinderspielstadt, Kinderuniversität)– Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen, z.B. im Rahmen von Projektwochen– Professionalisierung der bestehenden Angebote: Screening der bestehenden Projekte, Analyse und Optimierung der Arbeitsprozesse– Mitarbeit bei der Entwicklung von länderübergreifenden Projekten inkl. EU-FördermittelakquiseIhr Profil:– Abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Sprach-, Kultur-, Geistes- oder Sozialwissenschaften möglichst mit Bezug zu Mittel- und Osteuropa)– Kenntnisse der zeitgemäßen Jugendarbeit (auch im digitalen Sektor)– Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungsträgern oder Bereitschaft, sich in dieses Feld einzuarbeiten– Konzeptionsstärke sowie analytisches und strategisches Denkvermögen– Organisationstalent– Rumänische Sprachkenntnisse von Vorteil– Ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität sowie Bereitschaft, sich auf ein interkulturelles Umfeld einzulassen– Führerschein von VorteilUnser Angebot:– Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit– Gestaltungsfreiraum und Eigenverantwortung in einem spannenden Arbeitsumfeld– Persönliche und fachliche Weiterentwicklung– Begleitung des Einsatzes durch das ifa (u.a. Einführungsseminar, Regionaltreffen, Bilanzierungsgespräche)– Sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, einmalige Übersiedlungspauschale, monatlicher Mietkostenzuschuss sowie Übernahme der Unfall- und BerufshaftpflichtversicherungDie Stelle ist aus haushaltsrechtlichen Gründen bis zum 31. August 2021 befristet, angestrebt wird eine Verlängerung um weitere zwei Jahre. Einsatzort ist Fogarasch in Rumänien. Die Entsendung erfolgt vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen von COVID-19 und etwaiger behördlicher Empfehlungen. Das Institut für Auslandsbeziehungen e.V. ist privatrechtlich organisiert und damit ein privater Arbeitgeber.Bitte bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnissen ausschließlich online unter ifa-portal.rexx-recruitment.com/stellenangebote.html bis zum 26. April 2020. Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich in der 19./20. Kalenderwoche ggf. als Videokonferenz statt. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.Für Fragen steht Ihnen Margarete Walo, E-Mail: walo[ät]ifa.de, zur Verfügung.