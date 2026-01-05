1 • Fritzi schrieb am 05.01.2026, 13:34 Uhr:

Die Band gibt es in dieser Form schon lange nicht mehr...

Das Lied wurde vor der Schranne augenzwinkernd als siebenbürgische Hymne vorgestellt und das hat vor Ort niemand ernstgenommen und angezweifelt.

Unser siebenbürgisches Liedgut ist leider in der Breite nicht sehr bekannt, außerdem hat jeder Ort seinen eigenen Dialekt, das führt unter Umständen zu Verständigungsschwierigkeiten und so muß man als Band Lieder nehmen, die bei Publikum ankommen und mitgesungen werden können. So rutscht dann deutsches, allgemein bekanntes und beliebtes Liedgut, welches man aus voller Kehle mitsingen kann, ins Repertoire. Das passiert jedes Wochenende bundesweit auf vielen öffentlichen oder privaten siebenbürgischen Veranstaltungen.

Es gibt einige Gruppen, die sich (fast) ausschließlich dem siebenbürgischen Liedgut widmen, die decken den Bedarf gut ab.

Was man natürlich intensiver machen sollte, ist Aufklärung! In siebenbürgischen Kreisen kursieren leider sehr viele historische und kulturelle Halb- oder gar Unwahrheiten und Fehlinformationen, da ist es gut, wenn man das Gespräch sucht (wenn man Ahnung und Quellen hat!) und erklärt oder aufklärt. Es ist manchmal haarsträubend mitzubekommen, was alles so als bare Münze in unserem Völkchen hingenommen wird, das kann man mit viel persönlichem Einsatz ein wenig ändern. Deswegen ist der obige Beitrag sehr gut, wieder etwas gelernt!