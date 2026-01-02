Kommentare zum Artikel
Das olympische Feuer durch Großau getragen: Nachruf auf den Hochschullehrer und Handballtrainer Karl Martini
Er sei ein Handball-Verrückter. Das hat Karl Martini immer wieder von sich gesagt. In seinem Leben hat sich fast alles um den Handball gedreht. Es war ein Leben für den Sport. Als Spieler ist er mit Fogarasch Meister auf dem Großfeld geworden, als Trainer hat er den Landespokal der Sportschulen und einen Jugendmeistertitel gewonnen. Und als Hochschullehrer ist er immer wieder in die Niederungen des Handballs hinabgestiegen. Am 25. Dezember ist Karl Martini in München-Allach nahe seiner Wahlheimat Karlsfeld im Alter von 92 Jahren gestorben.
1 • WIMAR55 schrieb am 02.01.2026, 10:06 Uhr (um 10:06 Uhr geändert):Ein großer Sportsmann und Trainer,der soviel für den Handball in Siebenbürgen und seiner Wahlheimat getan hat,ist damit auch gegangen.Respekt wem Respekt gebührt.Herzliches Beileid. Martini Wilhelm
2 • sibisax schrieb am 02.01.2026, 11:53 Uhr:Zum ersten mal betrat ich im Alter cca neun,zehn Jahren einen richtigen Sportplatz und das ohne Karte mit Hilfe von älteren Jungs über den Zaun natürlich ohne Karte.Das war der Ascheplatz vom Vointastadion in Hermannstadt.Auf dem Großfeld erlebte ich noch ein,zwei Handballspiele.Dann ging das "Geraufe und Gedränge", laut älterer Herrschaften,auf dem kleinen Handballplatz,natürlich mit Schlacke,los.Hier erlebte ich meine "schwärzeste" Handballstunde:den Abstieg aus der B-Liga von Vointa und der gleichzeitige Aufstieg von Heltau in die A-Liga.Dann,nach einigen Jahren ging es über die B in die A mit Independenta.Dort lernte ich Hr.Martini kennen und schätzen.Man würde heute sagen er war ein echter Sportskamerad und Gentlemann.Ein Siebenbürger Sachse der dem Ansehen unseres kleinen Völkchens sehr gut getan hat.
