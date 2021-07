Einladung zur Frauentagung in Bad Kissingen

Zusammen mit dem Heiligenhof plant das Bundesfrauenreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen eine Tagung mit dem Titel „Verlust – Erinnerung – Identität – Glaube“ vom 10. bis 12. September. Wir weisen jetzt schon auf Termin und Thema hin und bitten Interessentinnen und Interessenten sich beides vorzumerken.

Den Verlust der Heimat durch Flucht, Vertreibung, Aussiedlung, Arbeitsmigration etc. verarbeiten nicht alle Menschen gleichermaßen. Es hängt davon ab, ob dieser Wechsel gewaltsam oder freiwillig vorgenommen wurde, vom Lebensalter, der Ausbildung, der Verwurzelung im Familien- und Freundeskreis, der Aufnahme und Akzeptanz in der neuen Gesellschaft, von mitgebrachten oder erworbenen Sprachkenntnissen, von neuen Beziehungen und Erfolg oder Misserfolg sowie vielen weiteren Faktoren, wie sich dieses auswirkt. Kann man Identitäten wechseln, erweitern? Was gelten mitgebrachte Werte, Traditionen, Bräuche, Gemeinschaftsleben? Soll man den persönlichen Glauben bewahren oder Weiterentwickeln? Ist das gut und notwendig oder soll man sich ganz an die neuen Verhältnisse anpassen und mit dem Alten brechen? Die Lebenserfahrungen und -entwürfe werden in jedem Fall unterschiedlich sein. Darüber gilt es sich im Seminar auszutauschen.Neben interessanten Referaten zu diesem Thema besteht die Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und zu besprechen. Ein ausführliches Programm wird erstellt und Interessierten rechtzeitig zugeschickt. Kontaktaufnahme und Anmeldung sind jederzeit möglich bei Gustav Binder, E-Mail: studienleiter[ät]heiligenhof.de, und Christa Wandschneider, E-Mail: cwandschneider[ät]web.de. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Christa Wandschneider und Gustav Binder