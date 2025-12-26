



26. Dezember 2025

Heiligenhof lädt zum ersten Seminar 2026 ein: „Siebenbürgen, Banat und Altrumänien. Eine Spurensuche in Wort und Bild“

Das Seminar „Siebenbürgen, Banat und Altrumänien. Eine Spurensuche in Wort und Bild“ findet vom 1. bis 6. Februar 2026 in Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt.

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen. Foto: Siegbert Bruss In den Jahren 1885 bis 1902 erschien ein 24-bändige Buchreihe „Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild“, eine landeskundliche Enzyklopädie der Doppelmonarchie nach den historischen Kronländern geordnet. Diese von den seinerzeit besten Fachleuten (Geographen, Historikern, Volkskundlern) erstellte und mit Stichen illustrierte bestausgestatteten Bände erfreuten sich im Bürgertum einer großen Popularität und sind bis in die Gegenwart begehrte Sammelobjekte. Nach diesem Vorbild sollen in der Veranstaltung mit heutigen Fachleuten und modernen Medien, insbesondere Dokumentarfilmen, erneut historische Regionen im östlichen Europa „Siebenbürgen, das Banat und Altrumänien“ und deren deutsche Siedlungsgeschichte sowie die Gegenwart, bspw. das historische Erbe der Deutschen und die Beziehungen zu Rumänien, Bevölkerung, Zivilgesellschaft, Politik und Institutionen, beleuchtet werden.



Als Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt: Dagmar Dusil, Bamberg/Hermannstadt, Lesung: Über den langen Weg der Vergangenheitsbewältigung: „Das Geheimnis der stummen Klänge“; Dr. Dietmar Gross, Lichtenfels/Deutsch-Weißkirch: Naturräume Rumäniens; Wolfgang Weigl, München: Workcamps der Handwerkerschule EU in Siebenbürgen; Alexander Kloos, Zürich: Internationale Sommerschulen in Siebenbürgen zur Bewahrung des Kulturerbes; MdP Ovidiu Ganţ, Temeswar/Bukarest: Die Interessenvertretung der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens; Katharina Kilzer, Wiesbaden: Banater Zeitzeugenberichte; Horst Samson, Neuberg, Lesung: „Heimat als Versuchung“; Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, Berlin: Die Hohenzollernherrschaft in Rumänien, sowie PD Dr. Mathias Beer, Tübingen: Deutsche Minderheiten in Rumänien. Wegmarken 1918 bis 2025 und einem zweiten Vortrag: Die Landler. Die Minderheit in der Minderheit. Außerdem wurden eigeladen Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München zum Thema Die gegenwärtigen deutsch-rumänischen Beziehungen und Peter Leber, München, zur Geschichte der Banater Schwaben. Des Weiteren werden Dokumentarfilme von Peter Miroschnikoff, dem ehemaligen und langjährigen Südosteuropakorrespondenten der ARD aus München, u.a. Die Leute von Michelsberg, Grüße aus der alten Heimat und Ich erschoss die Ceauşescus, sowie Filme von Christel Ungar-Ţopescu, TVR Bukarest, über die deutschen Minderheiten und deren Persönlichkeiten gezeigt.



Der Tagungsbeitrag für die voraussichtlich vom Bundesinnenministerium geförderte Veranstaltung beträgt 210 Euro pro Person, jeweils inkl. Programm, Verpflegung und Unterbringung im Doppelzimmer, 260 Euro im Einzelzimmer. Die Tagung beginnt am Sonntagabend um 18.00 Uhr mit dem Abendessen und ist am Freitagmorgen nach dem Frühstück zu Ende. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: „Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, oder per E-Mail an: info [ät] heiligenhof.de.

