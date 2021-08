Waldhüttner Heimatbuch zu bestellen

Liebe Waldhüttnerinnen und Waldhüttner, unser Heimatbuch wird in Kürze fertig gestellt. Der Vorstand der HOG Waldhütten dankt allen, die zum Entstehen des Buches – in welcher Form auch immer – beigetragen haben.

Wir danken für die Berichte und die vielen Fotos, welche eingeschickt wurden. Es heißt: „Bilder sagen mehr aus als tausend Worte“. Deshalb möchten wir mit diesem Heimatbuch das Arbeiten und Streben, die Sitten und Bräuche unserer Waldhüttnerinnen und Waldhüttner nicht nur im Text, sondern auch mit zahlreichen Bildern für die nächste Generation festhalten. Das Leben in der Gemeinschaft war ihr Grundsatz, für den sie eingestanden sind. Es darf nicht verloren gehen, was unsere Vorfahren in über 850 Jahren erschaffen und erbaut haben.Bestellungen können noch entgegengenommen werden. Bitte das Buch zeitnah bei Katharina Schuller, Telefon: (07473) 22405, E-Mail: k.schuller [ät] kabelbw.de, bestellen.

Der Vorstand der HOG Waldhütten