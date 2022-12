Eigentum verpflichtet: Schlossverein benötigt Unterstützung und Mitglieder

In den ersten beiden Jahren nach der Eröffnung des Kultur- und Begegnungszentrums hat der Schlossverein mit Hilfe seiner Mitglieder, Spender, seiner Helferinnen und Helfer sowie dank vieler Kulturschaffender sehr viel erreicht: gut besuchte KulturWochenenden, Schlossfest, Maifest, Tag des offenen Denkmals, aber auch Arbeitscamps, Waldbegehungen, Erstellung von Parkplätzen für das Museum; dies alles und noch einiges mehr trotz wiederholter Krisen. Die vielfältigen herausfordernden Aufgaben des Vereins, die denen eines Unternehmens gleichen, benötigen die finanzielle Unterstützung der siebenbürgischen Gemeinschaft in Form von Spenden, Mitgliedschaften, Projektfinanzierungen.

Schloss Horneck im Herbst. Foto: Günther Melzer

Die Ziele des Siebenbürgischen Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. definieren sich über den Förderungszweck der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM). Das Kultur- und Begegnungszentrum soll über Veranstaltungen und Projekte die siebenbürgische Kultur und Geschichte einem breiten Publikum zugänglich machen und Austausch mit der hiesigen Kultur anbieten. Das zweite wichtige Ziel ist, das historische Baudenkmal Schloss mit seinen 4650 m² Fläche und seinen riesigen Außenanlagen zu erhalten, als Basis für die räumliche Perspektive der ansässigen siebenbürgischen Institutionen und somit die Sicherung des Erhalts des kulturellen Gedächtnisses der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.Ein fleißiges Team aus Vorständen und Mitgliedern des Schlossvereins arbeitet ehrenamtlich in vielfältigen Bereichen von Immobilienbewirtschaftung, Finanzen, Marketing, Medien, bis zur Organisation von Kulturveranstaltungen/Projekten. Wir benötigen weitere Vereinsmitglieder, Unterstützer, Spender, ehrenamtliche Fachkräfte, um die Bewirtschaftung des Schlosses sicherzustellen und den Betrieb des Kulturzentrums weiterhin zu ermöglichen.Ab 49 Euro im Jahr kann jede und jeder Mitglied im Schlossverein werden. Der Antrag kann unter www. schloss-horneck.de/mitgliedschaft/ heruntergeladen oder im Büro angefragt werden. Er wird ausgefüllt, eingescannt, per Mail oder per Post an die untenstehende Schlossadresse zurückgeschickt. Jede Mitgliedschaft unterstützt finanziell. Zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeit ist willkommen, jedoch keine Voraussetzung für Mitgliedschaft. Vereinsmitglieder be­kommen jährlich ein kostenloses Vereinsnachrichtenblatt zugeschickt und regelmäßige Informationen über die Arbeit oder die Veranstaltungen den Vereins. Als Prämie gibt es für jede 100. Mitgliedschaft eine kostenlose Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im Schlosshotel. Sehr bald ist mit Glück die 200. Mitgliedschaft in Aussicht!Gute Nachricht: der erste Teil des Projektes „Karpatensteig“ wurde gespendet. Mit 60.000 Euro Spenden ist die neue würdevolle Treppe aus Schäßburger Eiche finanziert. Herzlichen Dank!Folgende Projekte will der Vorstand 2023 mit Ihrer Unterstützung realisieren:– ca. 15.000 EuroAb einer Spende von 5.000 Euro wird Ihr Name auf einer Tafel im Treppenaufgang „Karpatensteig“ im Schloss gut sichtbar und dauerhaft auf einer Plakette gelistet. Das Geld wird für das Design, wasserabweisendes, farbbeständiges nachhaltiges Material, und qualitativ hochwertigen Druck verwendet. Auf 5-7 Metern Länge und ca. 1m Höhe, werden großflächige, plakative Bilder aus den Karpaten und ein kurzer Informationstext präsentiert. Das Konzept der Wand soll von externen Experten begleitet werden; Denkmalschutzauflagen, Ästhetik der Farb­gebung und die Schlichtheit des Treppenaufgangs werden beachtet.– ca. 15.000 EuroEine Themenwand „Siebenbürgen“ mit ähnlichen Voraussetzungen ist geplant. Diese soll Siebenbürgen mit Landschaften und einer Karte den Touristen in plakativer Form näherbringen. Siebenbürgen wird damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 70 Prozent der Hotelgäste sind Touristen, die auf diese Weise über Siebenbürgen informiert werden.Gespendete Trachtenpuppen sollen mit Rat eines Innenausstatters im Besucherzentrum unter Museumsglas sichtbar gemacht werden. Details gibt es bei Anruf.Werden Sie Kulturpate und spenden Sie für ein lebendiges Kulturprogramm im Schloss!In Festprogrammen, Plakaten, in den Medien gibt es Spenderhinweise. Zunächst werden Sie ab einer Spende von 500 Euro Silber-Kulturpate, können sich aber in den Kategorien Gold und Platin ab 2023 höher qualifizieren. Entsprechend der Kategorie erhalten Sie einen oder mehrere Boni. Lassen Sie sich überraschen. Bei einer Veranstaltung können auch mehrere Kulturpaten einzelne Programmpunkte unterstützen. Details bei Anruf. Der allergrößte Dank für jeden Kulturpaten ist Freude, Kulturgenuss, Gemeinschaftserlebnis und Glück der Gäste.Viele Kleinspender helfen ganz groß und sind immer erwünscht! Jede kleinste Spende trägt zum Gelingen unserer Projekte bei!Große bauliche Instandhaltungen des Schlosses sind nur dann zu realisieren, wenn man größere Sonderzahlungen, wie zum Beispiel Nachlässe anvertraut bekommt. In der ­näheren Zukunft stehen große Projekte in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt an. Ohne erhebliche Eigenmittel kann der Erhalt des Bauwerkes Schloss nicht dauerhaft gesichert werden und damit auch nicht seine Funktion, als Sitz für die siebenbürgischen Institutionen und als Identifikationsort unserer Landsleute. Diese Aufgaben bedeuten große Verantwortung für den Schlossverein, die nur solidarisch von der Siebenbürgischen Gemeinschaft getragen werden kann. Größere Summen sind nötig für:• Restaurierung von 95 Fensterläden• Renovierung des Schlossdaches• Laufende Reparaturen in dem 4650m² Schloss mit Burggraben und Türmen• Bewirtschaftung des 7600m² großen Waldes• Renovierung der Maschinenhalle = ein interessantes ZukunftsprojektWichtig zu wissen:Im Verwendungszweck geben Sie bitte entsprechendes Stichwort, Namen, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder den Wunsch nach Anonymität an. Wenn der Platz im Formular für alle Angaben nicht ausreicht, schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail. Die Spendenbescheinigung wird Ihnen zugestellt. Gerne beantworten wir Ihre Fragen direkt: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Telefon: (06269) 4275619; E-Mail: info[ät]schloss-horneck.de; www.schloss-horneck.de

Heidrun Negura