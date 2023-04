Am 1. Mai, einem Montag, zwischen 11.00 bis 16.00 Uhr, steht „Ein Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“ auf dem Programm des Schlossvereins. Mit dabei sind die Jugendtanzgruppe, die Volkstanzgruppe und die Siebenbürger Banater Blaskapelle aus Ingolstadt.

Festprogramm am Sonntag, 1. Mai 2023

Führungen/Treffpunkt

Es ist das zweite Maifest auf Schloss Horneck. Nachdem der erste Mai 2022 ein fröhliches, gut besuchtes Fest auf der Terrasse des Schlosses wurde, möchte der Schlossverein das Fest in dieser Form wieder anbieten. Es gibt nichts Schöneres, als auf einer Terrasse vor einem malerischen Schloss mit wunderschönem Ausblick, den Mai zu begrüßen. Die Blaskapelle Ingolstadt wird auf der Schlossterrasse spielen. Währenddessen werden fleißige Helfer Mici anbieten. Besucher können sich an den Flohmarkttischen etwas Passendes aussuchen. Von Krügen, Stühlen über Bilder und Lampen ist vieles dabei. Wer das Schloss noch nicht kennt, kann sich thematischen Schlossführungen anschließen. Die bayerischen Kulturgruppen aus Ingolstadt werden gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.• 11.00 Uhr: Trachtenaufmarsch auf der Brücke des Schlosses, Siebenbürgische Tanzgruppen der Kreisgruppe Ingolstadt• 11.10 Uhr: Begrüßung und Eröffnung Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein)• 11.15-16.00 Uhr: „Mailieder und mehr“, Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt• 12.00 Uhr: „Tanz in den Mai“, siebenbürgisch-sächsische Volkstänze, Jugendtanzgruppe und Volkstanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt• 12.30 Uhr: Bauliche Schlossführung mit Dr. Axel Froese, Besucherzentrum• 13.00 Uhr: Historische Schlossführung mit Dr. Horst Müller, Schlosshof• 14.00 Uhr: Führung durch das Siebenbürgen-Institut: Bibliothek mit Archiv, Dr. Ingrid Schiel, Schlosshof• 15.00 Uhr: Historische Führung mit Alfred Deptner, SchlosshofBauliche Führung mit Werner Gohn-Kreuz, Besucherzentrum• 11.00-16.00 Uhr: „Bilder, Krüge, Trödel und mehr“ – Flohmarkt des Schlossvereins, alter Museumseingang, bei Regen im BesucherzentrumEine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Werner Gohn-Kreuz