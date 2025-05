Kultur und Flohmarkt am 1. Mai auf Schloss Horneck

Das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. lädt jährlich zu einem bunten Treiben am 1. Mai ins Schloss ein. Und was gibt es Schöneres, als diesen Festtag in einer schönen Kulisse mit Mailiedern einer Blaskapelle auf einer Schlossterrasse, mit einer traumhaften Aussicht, mit bunten Trachten und siebenbürgischem Trödel zu begrüßen?

Das Schloss im Maikleid. Drohnenfoto: Jugendtanzgruppe München

Tanz in den Mai mit der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München auf der Schlossterrasse. Foto: Heidi Negura

Volle Schlossterrasse mit der Musik der Original Siebenbürger Blaskapelle München. Foto: Hermann Depner

Schlossführung (hier Festsaal) mit Helge Krempels). Foto: Hermann Depner

Flohmarkt. Foto: Hermann Depner

Auch in diesem Jahr reisen Kulturgruppen am 1. Mai an, dieses Mal die Original Siebenbürger Blaskapelle und die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus München. Mit im Bus sitzen auch einige interessierte Siebenbürger Sachsen, die das Schloss noch nie gesehen haben. „Wie schön …, „wä hiesch …“, hört man von allen, die zuerst auf die Terrasse stürmen, um die wunderbare Aussicht zu genießen, oder um sie auf Handyfotos festzuhalten.Strahlende Sonne auf klarem blauen Himmel lässt die Rapsfelder goldgelb erscheinen, satte grüne Wiesen leuchten, der Neckar schlängelt sich romantisch durch die Landschaft, auf der nächsten Anhöhe thront die Burg Guttenberg und hinten beobachtet der Weinberg „Himmel-reich“ (vom Deutschen Orden vor Jahrhunderten in Steillage terrassenförmig angelegt, heute unter Denkmalschutz) das heutige Treiben. Mittendrin begrüßt das alte, ehrwürdige Schloss, das die wertvollsten siebenbürgischen Schätze in Deutschland beherbergt, die Gäste. Nach den Vorbereitungen, die Wochen davor von dem Team des Schlossvereins getroffen wurden, waren am Vortag schon Organisatoren und Helfer angereist, um vorzubereiten.Zu dem bunten Flohmarkt, hinter der dicken Schlossmauer, gehören alte Lampen, hunderte weißblaue Krüge, Teller, gut erhaltene Stickereien, Zinnkrüge, Kristall, Stiche, Gemälde, Fotos von sächsischen Möbeln, die in Kellern gelagert sind, und bunter Trödel. Dazu gesellen sich die bunten Trachten der Jugend aus München. Die Blasinstrumente blitzen golden in der Sonne zu den fröhlichen Klängen der Musiker, die bis hinunter ins Neckartal verkünden, dass der Mai da ist. „Der Mai ist gekommen“, „Komm lieber Mai und mache“ und andere Frühlingslieder erklingen und werden auch von den rund 450 Besuchern mitgesungen. Die Trachtenträger marschieren auf die Terrasse ein, Mici-Geruch steigt auf und überall gibt es freudige Umarmungen, „Na Servus, wie geht es dir?“, Wiedererkennen und Wiedersehens-freuden nach vielen Jahren, neues Kennenlernen, Lachen, Witze und überall viel Freude.Neben Tanz, Musik und Flohmarkt gibt es auch unterschiedliche Schlossführungen, die in diesem Jahr sehr gut besucht wurden: historische mit Helge Krempels: über 775 Jahre Geschichte von Schloss Horneck; bauliche mit Dr. Axel Froese: über den Umbau und mit Zimmerbesichtigung; Führungen über die informativen siebenbürgischen Themenwände im Schlosshotel, über ihre Entstehung und berührende Geschichten ihrer Spender, mit Heidrun Negura. Der Bedarf der Führungen wurde nicht abgedeckt, so dass es zusätzlich zum Programm auf Bitten der Gäste zu zwei weiteren spontanen Führungen von Heidrun Negura kam. Am Schluss ging eine große Gruppe Münchner Gäste mit Dr. Horst Müller durch das Schloss, in die Maschinenhalle mit einer der ältesten Heizungsanlagen Deutschlands und in den berühmten Felsenkeller. 15 Uhr lockte ein Vortrag von Dr. Axel Froese und Architekt Peter Schell die Gäste in den Jugendstilsaal. Es wurden die neuesten Ergebnisse der hochmodernen vor-restauratorischen Untersuchungen des Daches und des Dachstuhls präsentiert. Viele Gäste besuchten auch das Siebenbürgische Museum. Auf Schloss Horneck gibt es immer viel zu erfahren und zu entdecken neben dem fröhlichen Terrassenfest.Und wer sind nun die engagierten 32 Helfer, die so ein Fest überhaupt ermöglichen? Viele sind bei der Vororganisation des Maifestes nicht mehr wegzudenken, viele packen treu bei jedem Fest an, allen voran die Heltauer Truppe, die sowohl in der Organisation, als auch bei der Ausführung vor Ort in der größten Zahl (15 Personen) dabei sind, inklusive dem HOG Vorsitzenden Heinz Hermann. Sie sind ein Vorbild für andere Sachsenvereine, wenn es um die Unterstützung des Schlossvereins (dem Eigentümer) und damit um den Erhalt dieses Schlosses geht. Vorbildlich ist auch unser junges „Maiprinzenpaar“, Franziska Fleischer und Tobias Krempels, die bei jedem Maifest in Tracht moderieren, Lose verteilen, Fragen der Gäste beantworten und die vielen anderen Helfer, die jahrelang dabei sind. Unser Dank gilt den Unterstützern: dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen e. V. und allen Helfern und Helferinnen.Der Schlossverein braucht jetzt die Unterstützung der gesamten siebenbürgischen Gemeinschaft und viele Vereinsmitglieder, um öffentlichkeitswirksame Anträge an Behörden zu stellen für die kommende Dachsanierung. Es geht darum, unsere Geschichte, die hier aufbewahrt wird, in einem intakten Gebäude zu schützen, damit Wissenschaftler, Enkel, Urenkel recherchieren können, wer wir waren. Darum unsere Bitte: Unterstützt bitte mit Eurer Mitgliedschaft ab 49 Euro im Jahr den Schlossverein finanziell und zahlenmäßig. Anträge gibt es auf www.schloss-horneck.de oder im Büro des Schlossvereins, Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19.Ein Vorbild ist auch die Münchner Kreisgruppe mit ihrer Vorsitzenden Heidi Mößner, die selbst Dachpaten geworden sind (5000 Euro Spende für die Dachsanierung) und die weit anreisten, um mit ihren Kulturgruppen das Maifest mitzugestalten. Heidi Mößner ist begeistert von Schloss Horneck, so dass sie auch privat Urlaub im Schlosshotel bucht. Sie ist überzeugt: „Unser schönes Schloss können wir sicher alle gemeinsam erhalten“. Zufrieden und mit der strahlenden Maisonne im Herzen treten die Münchner Gäste abends ihre weite Heimreise an.

Heidrun Negura