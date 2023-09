Katharina Schweigard und Elke Homm-Vogel kandidieren für den bayerischen Landtag

Vier Siebenbürger Sächsinnen kandidieren laut Informationen der Siebenbürgischen Zeitung bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 in Bayern. Zwei wurden bereits vorgestellt: Melitta Thamm (SPD) in Mittelfranken, siehe Interview in der SbZ Online vom 22. Mai , und Maili Wagner (Freie Wähler) in Unterfranken, SbZ Online vom 11. September . Heute stellen wir Ihnen Katharina Schweigard in Niederbayern (Freie Wähler) und Elke Homm-Vogel in Mittelfranken, Direktkandidatin der Freien Wähler im Stimmkreis 505 Ansbach-Nord.

Katharina Schweigard (Freie Wähler) übermittelte ein Grußwort beim Großen Siebenbürgerball am 28. Januar 2023 in München. Foto: Hermann Depner

Landtagskandidatin Katharina Schweigard

Elke Homm-Vogel kandidiert in Mittelfranken

Bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober bewirbt sich Katharina Schweigard für die Freien Wähler auf der Liste 3, Platz 12, in Niederbayern. Als Lehrerin möchte sie sich im Landtag dafür einsetzen, dass das Bildungssystem reformiert und an die alltägliche Realität an den Schulen angepasst wird. Sie wünscht sich eine „praxisnähere Ausbildung in allen Bereichen“ und bricht eine Lanze für die Mittelschulen, um dem dortigen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.Beim Großen Siebenbürgerball am 28. Januar 2023 in München übermittelte sie ein Grußwort des Schirmherrn des Balls, des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, und brachte ihre Freude zum Ausdruck, dass der Aufbau des Kulturwerkes der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Freistaates Bayern sehr gut gelungen sei.Die Siebenbürger Sächsin, 29 Jahre, ist nach dem Lehramtsstudium an der Universität Regensburg als Grundschullehrerin und Musikerin tätig. 2020 schaffte sie den Sprung als Stadträtin in Mainburg, wo sie auch als Referentin der Stadt für „Kultur und Musik“ aktiv ist. Ehrenamtlich leitet sie das Nachwuchsorchester der Jugend- und Stadtkapelle sowie den Chor Magnificanti Volkenschwand.Bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober kandidiert Elke Homm-Vogel für die Freien Wähler auf der Liste 3, Platz 7, in Mittelfranken und als Direktkandidatin im Stimmkreis 505. Ihre Maxime lautet: „Politisches Handeln mit Sachverständnis, unabhängig von Parteidoktrin, für die Menschen und Schöpfung!“, schreibt sie auf ihrer Webseite elkehommvogel.de . Homm-Vogel ist seit 2014 Stadträtin und seit 2020 Erste Bürgermeisterin der Stadt Ansbach, zudem ist sie Vorsitzende der Freien Wähler Ansbach-Stadt und stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler Mittelfranken. Sie setzt sich „mit Kompetenz, Engagement und Empathie für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ ein. In „einer von Gefühlen und Ideologien bestimmten Zeit“ will sie die politischen Aufgaben „rational und nachvollziehbar angehen“ sowie den natürlichen Lebensgrundlagen besondere Aufmerksamkeit schenken.Elke Homm-Vogel, 1964 in Schäßburg geboren, verheiratet, mit zwei erwachsenen Kindern, arbeitet als Projektleiterin Marketing. Ihr Vater, Helmuth Michael Homm (1938-2018), war langjähriger Vorsitzender der Kreisgruppe Ansbach und Mitglied der Siebenbürgisch-Fränkischen Blaskapelle Ansbach.

sb