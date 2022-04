"Wortkünstler Mittelfranken" in ihrer Vielfalt

Im Rahmen der Aktion Literatur aus der Region „WortWeltFranken“, einer fränkischen Lesereihe, organisiert von der Stadtbibliothek Nürnberg, präsentierte sich die Autorengruppe „Wortkünstler Mittelfranken“ in einer Gemeinschaftslesung am 22. März im Katharinensaal der Stadtbibliothek.

Die Schriftstellerin Malwine Markel liest aus der Haiku-Anthologie „TextTage Nürnberg“ (2021). Fotos: Larissa Blöcker-Airich

Elke Thoma von der Stadtbibliothek Nürnberg, die Moderatorin und Gastgeberin.

Gemeinschaftslesung?! Ein schwieriges Unterfangen, wenn zehn Autoren in achtzig Minuten ihre eigenen Werke präsentieren sollen. Kein zusammengestelltes Programm mit einem roten Faden. Denn es galt in kürzester Zeit die ganze Bandbreite der „Wortkünstler Mittelfranken“ zu zeigen und zu präsentieren. Und die „Wortkünstler“ sind in unterschiedlichen Genres zu Hause.Wie bringt man nun so ein straffes Programm möglichst leicht und unterhaltsam unter einen Hut? Das fragten sich die Wortkünstler Mittelfranken bei einem ihrer Treffen. Es war schon etwas happig und einige hatten sogar Bedenken ob dies möglich sei. Aber Helmut Herrmann, der Leiter dieser Autorengruppe, und sein Team haben es geschafft. Sie haben einen wunderbaren Mix zusammengestellt, der die Vielfalt dieser Autorengruppe super zur Geltung bringt. Und durch eine gut vorbereitete Moderation von Elke Thoma, die mit wenigen Worten den Autoren auf den Punkt beschreibt. Die Zeit überziehen war nicht drin. Weil nach der Lesung der Bücherverkauf dran war, und das Verschenken der Poesie in gerollter Form, denn am Tag zuvor war der „Welttag der Poesie“. Ein Experiment das gelungen ist, glaubt man dem anhaltenden Applaus des Publikums. Durch diesen guten Mix der Genres ergab es sich, dass die Autoren in alphabetischer Reihenfolge auftraten. Es gab zu Beginn eine historisch eingefärbte Geschichte über Nürnberg mit dem Titel „Ich trage einen großen Namen“ von Christa Bellanova. Bruno Busch war ganz aktuell mit seinen beiden kurzen satirischen Geschichten. Eine davon war „Opas for Future“, ganz nach dem Motto „Was Omas können, können Opas auch“. Petra Embacher las eine spannende Geschichte vor aus ihrem neuen Buch „Wendungen“, Geschichten aus dem alltäglichen Leben die zu unterschiedlichen Wendepunkten führen. Helmut Herrmann, der Leiter der „Wortkünstler Mittelfranken“ hatte eine satirische Kurzgeschichte im Peto, Margit Heumann las die spannende Geschichte „Seemannsgarn“. Es folgte Peter Jokiel mit einer ergreifenden Erzählung über seine Erfahrung mit dem Nah Tod. Denn seit damals ist nichts mehr, wie es einmal war.Malwine Markel las aus den beiden Anthologien „Säe Hoffnung aus“ und „TextTage Nürnberg“ Haikus sowie aus ihrem Lyrik-Band „Stürmische Lüfte“. Anna Neder von der Goltz las einen ergreifenden Auszug aus ihrem neuen Roman „Martha schweigt“. Und Anna Oldenburg trug einen nachdenklichen und emotionalen Auszug aus ihrem Erzählband „Leer – Wenn das Leben aus dem Rahmen fällt“ vor. Zum Schluss brachte Christine Rieger den fränkischen Dialekt zum Besten, welcher einige Lachsalven im Publikum auslöste. Eine gute Mischung die beim Publikum gut ankam. Die Wortkünstler konnten deutlich machen welche Vielfalt an literarischen Formen und Themen sie haben. Es war für jeden Geschmack was dabei und eine abwechslungsreiche Lesung die man selten hat. Durch das Programm führte mit viel Empathie, Humor und Spontanität die Moderatorin Elke Thoma von der Nürnberger Stadtbibliothek. Unterstützt wurde sie vom Leiter der Autorengruppe „Wortkünstler Mittelfranken“: Helmut Herrmann. Am Ende der Lesung verschenkten Margit Heumann und Malwine Markel „Poesie in gerollter Form“. das wie ein übergroßes Los aussah, nur mit einer Ausnahme: dieses Los war keine Niete, sondern auf jeden Fall ein Gewinn.Es war eine große Ehre für die Autorengruppe „Wortkünstler Mittelfranken“ im Katharinensaal zu lesen! Denn sie dürfen sich in eine illustre fränkische Literaten-Liste einreihen. Bisher traten bei „WortWeltFranken“ regionale Größen auf wie Fritz Stiegler, Fitzgerald Kusz, Nora Gomringer, Leonhard F. Seidel, oder Oliver Bottini der mit dem Deutschen Krimi Preis 2018 ausgezeichnet wurde.Die „Wortkünstler Mittelfranken“ sind eine Runde engagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller rund um Nürnberg. Gemeinsam möchten sie die mittelfränkische Literatur aktiv mitgestalten und bereichern, organisieren öffentliche Auftritte, knüpfen Kontakte auch mit anderen Kultureinrichtungen und Kulturvereinen, vernetzen sich und ergänzen sich auf diese Weise gegenseitig.

Malwine Markel