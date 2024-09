Großes Sachsentreffen in Video und Bild

Das zweite Große Sachsentreffen wurde von einer umfangreichen Berichterstattung in Video und Bild begleitet. Neben Livestreams und Social-Media-Postings gibt es auch einen Fernsehbericht.

Die Band auf der Bühne fest im Blick. Foto: Hermann Depner

Auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube wurden Livestreams in Überlänge übertragen. Am Freitag fünfeinhalb Stunden von der Volkstanzveranstaltung und am Samstag siebeneinhalb Stunden mit Trachtenumzug, Grußworten, Volkstanz und Blasmusik. An den Abenden folgten Livestreams von den Partys auf dem Großen Ring. Viereinhalb Stunden mit dem Trio Saxones Plus, dem Sunrise Duo und der Combo Band am Freitag und dreieinhalb Stunden mit der Highlife Band, Traunsound und Rocky 5 am Samstag. Auch aus der Stadtpfarrkirche wurden Livestreams gesendet, und zwar am Samstag vom Konzert „Hexenszenen“ und am Sonntag vom Gottesdienst. Letzterer wurde auch in der Kirche auf Bildschirmen in der Ferula und auf den Emporen übertragen, und diejenigen, die wegen der Überfüllung der Kirche nicht mehr hereinkamen, haben den Gottesdienst auf dem Huetplatz auf ihren Handys verfolgt. Von den Daheimgebliebenen wurden die Streams erst recht in Anspruch genommen. Die Übertragung des Trachtenumzugs erreichte über 30 000 Aufrufe. Die Livestreams wurden von der Firma LiveStream Romania aus Hermannstadt produziert.Das Große Sachsentreffen wurde auch vom Team der deutschen „Akzente“-Sendung des rumänischen Fernsehens TVR begleitet. Es ist eine sehenswerte Dokumentation über Trachtenumzug, Festreden, Festveranstaltung im Thaliasaal, Gottesdienst und Peter-Maffay-Konzert entstanden, mit vielen Interviews, in denen Trachtenträger, Teilnehmer und Prominente zu Wort kommen. Der Beitrag wurde in vier Teilen am 22. und 29. August in der „Akzente“-Sendung ausgestrahlt und ist in der Mediathek tvrplus.ro aufrufbar.Das Medien-Team von Siebenbuerger.de postete Bilder und Videos auf Facebook, Instagram und TikTok. Ein großes Echo hatten die Beiträge von den Partys auf dem Großen Ring – z.B. mit dem niederländischen Partyschlager dieses Sommers, den die Combo Band frisch im Repertoire hatte – und von den Trachtenträgern, die sich nach dem Festumzug vor der Bühne versammelt hatten. Nach dem Treffen wurden auf Siebenbuerger.de mehrere Bilderserien veröffentlicht, die vom Facebook-Publikum ebenfalls begeistert angenommen wurden.Die meiste Aufmerksamkeit bekamen aber die Video- und Bildbeiträge über Peter Maffays Aktivitäten in Hermannstadt. Fotos, die in der Stadt entstanden sind, waren genauso begehrt wie die Videoaufnahmen von seinem Auftritt auf dem Großen Ring. Seine treue Fangemeinde saugte alles auf, was veröffentlicht wurde. Das erste Bild von Maffays Aufenthalt in Hermannstadt erreichte auf Facebook über 300.000 Nutzer. Peter Maffay erwies sich damit als der beste Botschafter des Großen Sachsentreffens. Über die Auszeichnung mit dem Ehrenstern der Föderation der Siebenbürger Sachsen berichtete sogar die Bild-Zeitung Eine Übersicht über die Fotoserien auf Siebenbuerger.de sowie Links zu den Livestreams und Filmen auf YouTube und den Beiträgen der „Akzente“-Sendung finden Sie unter siebenbuerger.de/medien/fotos/sachsentreffen-2024/ YouTube: @Siebenbuerger Facebook: @Siebenbuerger.de Instagram: @siebenbuerger TikTok: @siebenbuerger.de