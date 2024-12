Radio Siebenbürgen mit neuer Homepage – ein Grund zur Freude!

Pünktlich zum Nikolaustag gibt es bei Radio Siebenbürgen eine besondere Überraschung: Unsere brandneue Homepage geht online! Das moderne, frische Design sorgt nicht nur für einen zeitgemäßen Auftritt, sondern bleibt dabei bewusst übersichtlich und benutzerfreundlich. Dank der klaren Struktur findet ihr euch mühelos zurecht und habt die wichtigsten Funktionen sofort im Blick.

Eine echte Bereicherung ist die nahtlose Integration der Website mit unserer praktischen WebApp. Die beliebte Grußbox – eure zentrale Plattform für Nachrichten und Grüße. Sie präsentiert sich in einem ansprechenden Design und bietet dank ihrer intuitiven Bedienung eine gewohnt einfache Nutzung. Eure Botschaften an Freunde, Familie oder die Community könnt ihr so weiterhin unkompliziert übermitteln.Ein herzliches Dankeschön möchten wir im Namen des Vorstands an alle aussprechen, die Radio Siebenbürgen mit Herz und Engagement unterstützen. Unsere Mitglieder, Moderatoren, Nachrichtensprecher und geistlichen Begleiter tragen jeden Tag mit wertvollen Beiträgen dazu bei, dass unser Programm lebt und begeistert. Ihr seid das Herzstück von Radio Siebenbürgen – ein Ort der Begegnung, Information und Unterhaltung. Euer Einsatz ist unschätzbar. und dafür möchten wir euch einen vedienten und herzlichen Dank aussprechen.Besonders erfreulich ist die stetig wachsende Zahl von Mitgliedern, die unseren Sender finanziell unterstützen. Ein großes Dankeschön geht an alle, die sich über das Onlineformular unserer Gemeinschaft angeschlossen haben. Euer Engagement gibt uns die Motivation, neue Projekte zu planen und unser Programm weiter auszubauen. Und seid gespannt: Spannende Neuerungen und unterhaltsame Inhalte sind bereits in Arbeit! Auch eure Ideen sind uns wichtig! Vorschläge für neue Themen oder Programmpunkte nehmen wir gerne entgegen. Schreibt uns eine E-Mail an: info[ät]radio-siebenbuergen.de, wir freuen uns darauf, eure Anregungen zu besprechen und nach Möglichkeit umzusetzen.Gemeinsam schauen wir voller Vorfreude auf die Zukunft von Radio Siebenbürgen. Mit eurer Unterstützung werden wir noch viele besondere Momente erleben und teilen können. Wir wünschen euch eine wunderbare Adventszeit voller Freude, Besinnlichkeit und schöner Klänge – natürlich mit Radio Siebenbürgen!

Das Team von Radio Siebenbürgen e.V.