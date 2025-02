Hans Königes an seinem neuen Arbeitsplatz im Bischofspalais in Hermannstadt. Foto: Beatrice Ungar

Hans Königes, geboren am 17. März 1958 in Zeiden, siedelte in den 70er Jahren mit der Familie aus, absolvierte ein sozialwissenschaftliches Studium in München und arbeitete rund 40 Jahre in München als Redakteur (zehn Jahre auch als Chefredakteur). Seine journalistische Karriere begann er Mitte der achtziger Jahre beim Evangelischen Sonntagsblatt in der bayerischen Hauptstadt, wechselte danach in die Hightech-Verlagsbranche, von wo er sich im Frühjahr 2024 zunächst in den Ruhestand verabschiedete. Als ihn die Landeskirche im Sommer 2024 fragte, ob er die vakante Stelle in Hermannstadt antreten möchte, zögerte er nicht lange – vor allem, nachdem auch die Gattin einwilligte, nach Siebenbürgen umzuziehen.Die Kirchenleitung mit Bischof Reinhart Guib und Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster freut sich, auf das Know-how eines versierten Journalisten zurückgreifen zu können, der sich 30 Jahre lang auch ehrenamtlich beim Zeidner Gruß, herausgegeben von der Zeidner Nachbarschaft in Deutschland, engagierte.Hans Königes ist verantwortlich für die Kirchlichen Blätter und Landeskirchliche Information, will aber neben den Printmedien auch in den sozialen Medien und in der rumänischen Öffentlichkeit auf die EKR „als moderne, aufgeschlossene Kirche“ aufmerksam machen. Wie Königes gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung erklärte, biete sich 2025 dafür sehr gut an, weil das Jahresmotto der EKR „Kirche und Demokratie“ lautet. Erreichbar ist der Redakteur unter Telefon: (0040-728) 199995 oder per E-Mail unter hans.koeniges [ät] evang.ro.

Siegbert Bruss