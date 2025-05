Fertighausbau und kreative Filmideen: Erstes CWG-Quartalstreffen 2025 bei RENSCH-HAUS GmbH

Am 5. April fand das erste Quartalstreffen 2025 der Carl Wolff Gesellschaft (CWG) im hessischen Kalbach-Uttrichshausen bei Fulda statt. Rund 18 Mitglieder und Freunde des siebenbürgischen Wirtschaftsclubs kamen auf Einladung des CWG-Mitglieds Johann Fakesch zur familiengeführten RENSCH-HAUS GmbH zusammen, die seit 1876 in mehreren Generationen unternehmerisch erfolgreich ist.

Besuch bei der RENSCH-HAUS GmbH Foto: Robert Adams

Holger Jäckel, Bauleiter und erfahrener Zimmermann der Firma RENSCH-HAUS, führte die Gruppe kenntnisreich durch die Produktionshallen und erläuterte den Entstehungsprozess von etwa 350-400 Fertighäusern pro Jahr in moderner Holzständerbauweise. Die Teilnehmer konnten die verschiedenen Fertigungsstufen vom Zuschnitt der Holzbalken bis zum fertigen Wandelement erleben. Anschließend wurde in der benachbarten Musterhaussiedlung ein Überblick über die Vielfalt der Architektur- und Ausstattungslösungen geboten.Nach dem Mittagsimbiss schilderte CWG-Mitglied Johann Fakesch, wie er als RENSCH-HAUS Handelsvertretung auf die Bauinteressenten zugeht und als Traumhauserfüller, in Kooperation mit einem überregionalen Finanzdienstleister den Bauinteressenten ihr trautes Heim ermöglicht. Architekt Hans-Georg Goebbel, ebenfalls CWG-Mitglied und jüngst speziell von RENSCH-HAUS geschult, kann künftig Bauinteressierte bei individuellen Entwürfen professionell unterstützen und den Bauantrag einreichen.Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation eines filmischen Kulturprojekts der bekannten Filmemacherin Brigitte Drotloff, gemeinsam vorgestellt mit CWG-Mitglied Friedrich. In einer ansprechenden PowerPoint-Präsentation wurde die Idee skizziert, ausgewählte siebenbürgische Persönlichkeiten in dramaturgisch gestalteten Einzelporträts filmisch zu würdigen. Für die Umsetzung werden noch Investoren und Sponsoren gesucht, die sich an einem oder mehreren Filmprojekten beteiligen möchten.Im weiteren Verlauf des Treffens wurde die Planung einer CWG-Reise in die Republik Moldau konkretisiert. Diese wird voraussichtlich um den 3. Oktober 2025 stattfinden und vier bis sechs Tage dauern. Interessierte werden gebeten, sich beim Vorstand unter info@carlwolff.de zu melden.Abschließend wurde aufhingewiesen:Das zweite Quartalstreffen findet beim Heimattag in Dinkelsbühl statt. Geplant ist am Samstag, dem 7. Juni, eine Vortragsreihe mit Beiträgen über Alten- und Pflegeheime in Siebenbürgen, exemplarisch am Carl Wolff-Heim vorgestellt von Ortrun Rhein, sowie ein Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz von Dr. Johann Lauer.Das dritte Quartalstreffen ist im September in Ingolstadt bei Architekt Schuster geplant.Zum Jahresausklang trifft man sich am 1. Advent auf Schloss Horneck.

Rolf Klemm