31. Juli 2025

Carl Wolff Gesellschaft lädt zur Wirtschaftsreise nach Rumänien und in die Republik Moldau ein

Die Carl Wolff Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub in Deutschland e.V., lädt ihre Mitglieder, Freunde und interessierte Gäste herzlich ein, vom 1. bis 8. Oktober an einer besonderen Wirtschaftsreise nach Osteuropa teilzunehmen. Zielorte sind Jassy (Iași) in Rumänien und Kischinau (Chișinău) in der Republik Moldau – zwei faszinierende Städte mit reicher Kultur und dynamischer Wirtschaft.





Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 10. August unter info@carlwolff.com. Wir freuen uns schon jetzt auf eine inspirierende Reise und senden Ihnen die besten Sommergrüße! Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm: Ein offizieller Empfang erwartet die Teilnehmer im prachtvollen Rathaus von Jassy. Es stehen Firmenbesichtigungen bei ausgewählten Partnerunternehmen, spannende Gespräche mit regionalen Wirtschaftsclubs sowie ein exklusiver Besuch mit Führung und Weinverkostung in den berühmten Cricova-Kellern auf dem Plan. Übernachtet wird in erstklassigen Häusern, dem Pleada Boutique Hotel in Jassy und dem Berd’s Design Hotel in Chișinău.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 10. August unter info@carlwolff.com. Wir freuen uns schon jetzt auf eine inspirierende Reise und senden Ihnen die besten Sommergrüße! Ihre Carl Wolff Gesellschaft

Schlagwörter: Carl Wolff Gesellschaft, Wirtschaft, Reise

