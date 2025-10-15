Kommentare zum Artikel

15. Oktober 2025

Sachsesch Wält

Ulrike Schinker: Härwest

Herbstgedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart aus dem Buch „Die Halvelagener – Geschichte und Mundart“ von Ulrike Schinker, Selbstverlag 2022, S. 82 mehr...

  • Johann0,3

    1Johann0,3 schrieb am 16.10.2025, 08:27 Uhr:
    Sehr schön, leider kann ich nicht so gut säcksisch lesen. Habe aber das Meiste verstanden.
    Grüße!

