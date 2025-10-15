Sehr schön, leider kann ich nicht so gut säcksisch lesen. Habe aber das Meiste verstanden.
Grüße!
Ulrike Schinker: Härwest
Herbstgedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart aus dem Buch „Die Halvelagener – Geschichte und Mundart“ von Ulrike Schinker, Selbstverlag 2022, S. 82 mehr...
1 • Johann0,3 schrieb am 16.10.2025, 08:27 Uhr:
