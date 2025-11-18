



18. November 2025

Transsilvanischer Blues: Konzert der „Nightlosers“ am 5. Dezember in Ingolstadt

Am Freitag, dem 5. Dezember, um 19.00 Uhr gastiert die legendäre Band „Nightlosers“ aus Klausenburg (Cluj-Napoca) im Kulturzentrum neun, Elisabethstraße 9a, in Ingolstadt. Veranstalter ist der Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. mit Unterstützung des Kulturamts Ingolstadt.

Die Musikband „Nightlosers“ aus Klausenburg gastiert am 5. Dezember in Ingolstadt Die 1994 in Siebenbürgen gegründete Band verbindet auf einzigartige Weise amerikanischen Blues, Rock und Jazz-Funk mit Elementen der rumänischen, ungarischen und Roma-Volksmusik. Heraus entsteht ein authentischer, rhythmischer und humorvoller Sound, der längst Kultstatus genießt (siehe Interview mit Hanno Höfer in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 16 vom 7. Oktober 2024, S. 10,



„Eine köstliche Mischung aus Blues- und Folkmusik vom Balkan, mit einer Prise Jazz-Funk und viel Witz“, schrieb einst The Independent über die Nightlosers. Ihr Stil ist ebenso überraschend wie tanzbar, ihre Konzerte sind bekannt für Spontaneität, Lebensfreude und virtuose Spielfreude.



Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung spielten die „Nightlosers“ auf Festivals in ganz Europa, den USA, Kanada, Indien, Kuba und Israel.



In den über drei Jahrzehnten ihres Bestehens haben die Nightlosers Konzerte auf nahezu allen Kontinenten gegeben – von Europa über Nordamerika bis nach Asien. Auftritte beim Smithsonian Folklife Festival (Washington), dem Zelt-Musik-Festival Freiburg oder dem Sziget Festival Budapest belegen die internationale Anerkennung der Band.



In Rumänien wurde sie vor allem durch die Songs „Bețivan ratat“ („Der gescheiterte Trinker“) und „Dragostea-i ca și o râie“ („Liebe ist wie eine Krätze“) bekannt – Lieder, die mit Ironie und Humor den Alltag, das Leben und die Musik Transsilvaniens spiegeln.



Die Mitglieder der Band: Hanno Höfer (Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Ukulele, Waschbrett), Jimi „El“ Laco (Gitarre, Violine, Bouzouki), Grunzo Géza (Keyboard, Akkordeon), Lucian Pop (Bass, Kontrabass), Claudiu „Nașu’“ Purcărin (Schlagzeug, Gesang) und Péter Attila (Bratsche, Tontechnik).



Eintritt: 25 Euro, Jugendliche bis 22 Jahre haben freien Eintritt. Karten online unter



Das Konzert in Ingolstadt ist mehr als nur ein musikalisches Ereignis: Es ist ein Brückenschlag zwischen Kulturen. Der Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für den kulturellen Austausch zwischen Rumänien und Deutschland und trägt mit vielfältigen Veranstaltungen zur kulturellen Vielfalt der Stadt bei. Die 1994 in Siebenbürgen gegründete Band verbindet auf einzigartige Weise amerikanischen Blues, Rock und Jazz-Funk mit Elementen der rumänischen, ungarischen und Roma-Volksmusik. Heraus entsteht ein authentischer, rhythmischer und humorvoller Sound, der längst Kultstatus genießt (siehe Interview mit Hanno Höfer in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 16 vom 7. Oktober 2024, S. 10, SbZ Online vom 9. Oktober 2025 ).„Eine köstliche Mischung aus Blues- und Folkmusik vom Balkan, mit einer Prise Jazz-Funk und viel Witz“, schrieb einst The Independent über die Nightlosers. Ihr Stil ist ebenso überraschend wie tanzbar, ihre Konzerte sind bekannt für Spontaneität, Lebensfreude und virtuose Spielfreude.Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung spielten die „Nightlosers“ auf Festivals in ganz Europa, den USA, Kanada, Indien, Kuba und Israel.In den über drei Jahrzehnten ihres Bestehens haben die Nightlosers Konzerte auf nahezu allen Kontinenten gegeben – von Europa über Nordamerika bis nach Asien. Auftritte beim Smithsonian Folklife Festival (Washington), dem Zelt-Musik-Festival Freiburg oder dem Sziget Festival Budapest belegen die internationale Anerkennung der Band.In Rumänien wurde sie vor allem durch die Songs „Bețivan ratat“ („Der gescheiterte Trinker“) und „Dragostea-i ca și o râie“ („Liebe ist wie eine Krätze“) bekannt – Lieder, die mit Ironie und Humor den Alltag, das Leben und die Musik Transsilvaniens spiegeln.Die Mitglieder der Band: Hanno Höfer (Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Ukulele, Waschbrett), Jimi „El“ Laco (Gitarre, Violine, Bouzouki), Grunzo Géza (Keyboard, Akkordeon), Lucian Pop (Bass, Kontrabass), Claudiu „Nașu’“ Purcărin (Schlagzeug, Gesang) und Péter Attila (Bratsche, Tontechnik).Eintritt: 25 Euro, Jugendliche bis 22 Jahre haben freien Eintritt. Karten online unter www.rf-in.de/de/eveniment/nightlosers-de . Infos: Daniela Muha, Telefon: (0151) 75897872, E-Mail: kontakt [ät] rf-in.de.Das Konzert in Ingolstadt ist mehr als nur ein musikalisches Ereignis: Es ist ein Brückenschlag zwischen Kulturen. Der Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für den kulturellen Austausch zwischen Rumänien und Deutschland und trägt mit vielfältigen Veranstaltungen zur kulturellen Vielfalt der Stadt bei. Daniela Muha Videos auf YouTube:



Konzert der Musikband "Nighlosers" in Tușnad, Siebenbürgen, 2020



Nightlosers - Live @ Quantic Pub | București | 18 aprilie 2022

Schlagwörter: Musik, Musikband, Klausenburg

Bewerten: 10 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.