23. Dezember 2025
Ich schenke dir ein Glas voll Licht
Weihnachtsgedicht von Sigrid Lander-Foof
Ich schenke dir ein Glas voll Licht,
damit dir nie die Hoffnung fehlt,
denn Liebe, Mut und Zuversicht
brauchen wir dringend auf der Welt.
Ich schenke dir ein Glas voll Licht,
das leuchtet warm und hell,
es hält für dich die Zeit kurz an,
denn sie vergeht oft viel zu schnell.
Ich schenke dir ein Glas voll Licht,
es birgt den Weihnachtstraum,
dass alle Menschen glücklich sind,
unter dem Weihnachtsbaum.
Ich schenke dir ein Glas voll Licht,
damit, was du auch tust, gelingt.
Ich wünsch dir, dass das Weihnachtsfest
dir Freude, Glück und Segen bringt.
Ich schenke dir ein Glas voll Licht.
Es erinnert uns ganz sacht,
dass Christus auf die Erde kam,
im Glanz der Heil‘ gen Nacht.
Sigrid Lander-FoofBöblingen, den 15. Oktober 2025
Schlagwörter: Weihnachten, Gedicht
