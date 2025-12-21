



21. Dezember 2025

„Alle Jahre wieder“ gibt es „Gans im Wandel“

Zwei Gedichte von Irmgard Rosina Bauer aus ihrem aktuellen Weihnachtsbooklet „Alle Jahre wieder – Bedenkliche Weihnachtszeit“. Es ist hier als Download erhältlich (Preis 4,50 Euro).

Alle Jahre wieder. Satire Alle Jahre wieder

kommt der Nikolaus.

Geht, als roter Krieger,

bei uns ein und aus.



–––



So wie der darf man nicht sein!

So fremd! Geh endlich wieder heim!



Sie möchten ihn gern remigriern

und ihn zur Rückkehr animiern.



Weil er kein Deutscher, allerhand!

Die will man nicht in unserm Land.



Zurück nach Myra soll er gehn!

Und dort Sozialhilfe erflehn!



Soll er doch denen Gutes tun!

Bei uns ist das nicht opportun!



So manchen trifft es dann gleich mit,

weil Niklaus sprüht vor Kolorit:



Der „Klaus“ wird nicht mehr gern gesehn,

am besten sollt‘ er gleich gestehn!



Ich frag mich, was aus „Niklas“ wird.

Der Name ist doch unerhört!



Und wer sein Kind „Nicole“ genannt,

gehört nicht mehr in unser Land!



„Nicolas“ Eltern – sieh dir an

den Dreck, der an ihr’m Stecken dran!



Weiters: „Marias“ sollen gehn:

Wie fremd ist uns doch Bethlehem!



Und: Wer „Josef“ heißt, geb‘ Acht!

Ihm wird bald der Garaus gemacht.



Christus auch, dass ich nicht lache,

der sprach ja nicht mal unsre Sprache!



Die Botschaft, die von ihm noch bliebe,

handelt schließlich bloß von Liebe!



Sie alle: Weg aus unsrem Land!

Die Fremden hab’n uns überrannt!



–––



Alle Jahre wieder

fehlt das Christuskind.

Angst vor allem Fremden

macht uns manchmal blind.



Gans im Wandel Ein Weihnachtsfest mit keiner Gans

ist wie Sex ohne Stimulans



(… sagen die einen.)



Doch fragt man heut den Einzelhandel,

befindet sich die Gans im Wandel



(… merken die andern.)



Auf‘s Tierwohl hat man sich besonnen,

Tierleben hat an Wert gewonnen.



Und nun?

Was tun?



Die Wissenschaft ist längst vernetzt,

zu forschen, was die Gans ersetzt.



Lass dich nicht bringen aus der Ruh –

Rezepte gibt es schon dazu:



Man nehm‘ den Drucker für 3D

und druck‘ Gans ohne Fleisch – juchhe!

