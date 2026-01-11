Gedicht von Sigrid Lander-Foof

Das Haus ihrer Großeltern in Waldhütten hat Sigrid Lander-Foof im August 2025 fotografiert.

Der alte Brunnen und das Hauskönnten so viel berichten,erzählten sie, was sie gesehn,gäb es unzählige Geschichten.Das Leben fließt in stetem Wandelund doch ist es schwer zu verstehn,dass in dem Haus, das so vertraut war,nun fremde Menschen ein und aus gehn.Die Vorfahren zog’s einst nach Osten,von der Mosel und vom Niederrhein,sie wollten frei sein, sich nicht beugenund niemands Mägde, Knechte sein.Sie haben Stürme überstanden,sie bauten Burgen, wehrten sich,Dörfer und Städte sind entstandenauf dem Grund, der einer Wildnis glich.Sie haben niemals aufgegeben,sie knüpften ein besondres Band,in der Gemeinschaft, die sie schufen,wo jede/r Raum und Heimat fand.Siebenbürgen, Land des Segens,wurde es im Lied genannt,auf den Dörfern, in den Städten,gab es den Nachbarschaftsverband.Doch dann, nach 700 Jahren,zwei Kriegen und ‘ner Diktatur,als sie nicht mehr in Freiheit lebten,folgten sie der Ahnen Spur.Häuser, Höfe sind verlassen,obwohl das viele nicht gewollt,können es bis heut nicht fassen,wurden vom Schicksal überrollt.Den alten Brunnen gibt’s bis heute,sein Wasser ist so kalt und klar,ich trink davon und spüre Wehmut,erinner mich, wie’s früher war.Ich seh die Bilder aus der Kindheit,die gelben Rosen an der Wand,pflücke die Veilchen, die am Bach blühnspür Omas warme, weiche Hand.Die Zeit ist viel zu schnell vergangen,längst wohnen Fremde hier im Haus,die Großeltern sind fortgezogen,auch wir wanderten schließlich aus.Ein Puzzleteil in der Geschichte,ganz klein, doch unverwechselbar,es gibt unzählige Berichte,darüber wie es früher war.Auch heute ist es noch nicht einfach,Wege zu finden und zu gehn,Erfahrungen, die wir einst machten,sind erst im Rückblick zu verstehn.Drum liebe ich den alten Brunnen,sein Wasser ist so frisch und klar,es erinnert mich an Zeiten,in denen ich hier glücklich war.Böblingen, den 25.11.25