



16. Februar 2026

Siebenbürgisch-sächsische Spuren: Mitmachhefte für Grundschulkinder

Vier Mitmachhefte über die Geschichte, Bräuche und Traditionen der Siebenbürger Sachsen, gestaltet von zehn Lehrerinnen der deutschen Schulen aus Hermannstadt, sind im November 2025 im Honterus-Verlag erschienen. Für die Klassen 1 bis 4 gibt es jeweils ein Heft, das auf die entsprechende Altersstufe abgestimmt ist. Jedes behandelt die Bereiche Familie und Gemeinde, Zu Hause, Sprache und Literatur, Schule, Freizeit/Spiele sowie Feste und Feiern in einem eigenen Kapitel.

Geschichten, Aufgaben, Rätsel, Spiele, Lieder, Tänze, Rezepte und Bastelanleitungen sollen den Grundschulkindern „die Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Minderheit in Siebenbürgen auf spielerische Weise“ näherbringen, wie im Konzept zu lesen ist. Für Lehrerinnen und Lehrer steht am Beginn jedes Kapitels ein einleitender Text zur Vorbereitung, ergänzend können über QR-Codes im Heft Zusatzinformationen abgerufen werden, etwa Lieder, Spielanweisungen oder Erklärvideos. Ursprünglich für den Deutschunterricht gedacht, lassen sich die Mitmachhefte auch fächerübergreifend verwenden und bieten mit den liebevollen Illustrationen von Teodora Catrinel Lazăr kindgerecht aufbereitetes Basiswissen über die Siebenbürger Sachsen.



Die vier unterrichtsbegleitenden Hefte im DIN A4-Format entwickelten sich aus Gesprächen mit Lehrkräften der deutschsprachigen Schulen in Hermannstadt. Am Beginn des Projekts standen die Fragen: „Warum Deutsch in meiner Schule? Warum Deutsch als Muttersprache?“. Antworten darauf versuchen die Hefte zu geben, die gleichzeitig eine Inspirationsquelle für Lehrerinnen und Lehrer sein sollen. So erklärte es Gertrud Krech, stellvertretende Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) und eine der zehn Autorinnen, bei der Vorstellung des Projekts, wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtete. Bräuche, Lebensweisen und Geschichten der Siebenbürger Sachsen für immer festzuhalten, spielte bei der Entstehung ebenfalls eine Rolle. „Wenn wir das jetzt nicht aufschreiben, dann ist es für immer verloren“, zitierte die ADZ Elke Dengel, ein weiteres Mitglied des Autorinnenteams.



Die Mitmachhefte der ersten Auflage wurden an die Lehrkräfte der deutschen Schulen in Rumänien vergeben. Für dieses Jahr ist eine zweite Auflage geplant, die nach Druck über das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt zu beziehen ist. Doris Roth

Demeny, Cătălina; Dengel, Elke; Gâţă, Anca; Guib, Henriette; Hurbean, Cosmina; Keresztes, Eugenia; Krech, Gertrud; Presăcan, Liliana; Untch, Ramona; Vrancea, Manuela: „Auf den Spuren der Siebenbürger Sachsen“. Geschichte, Bräuche und Traditionen, einfach erklärt. Honterus Verlag, Hermannstadt, 2025, ISBN: 978-606-008-200-2 (Band 1); ISBN: 978-606-008-201-9 (Band 2); ISBN: 978-606-008-202-6 (Band 3); ISBN: 978-606-008-203-3 (Band 4).

Schlagwörter: Pädagogik, Siebenbürger Sachsen, Geschichte

