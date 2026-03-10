



Podcast „MITGENOMMEN": Drei Objekte, drei Generationen, eine Geschichte

In der aktuellen Folge der Filmreihe „MITGENOMMEN“ erzählt Wilhelm Maurer, wie eine selbstgebaute Schreibhilfe, ein historischer Hobel und eine Blindentastuhr seine Familiengeschichte über Jahrzehnte hinweg lebendig halten.





Wilhelm Maurer war Bibliothekar beim BdV-Landesverband Hessen und hat die Spezialbibliothek im Haus der Heimat maßgeblich mit aufgebaut. Ordnungssinn, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit prägten seine berufliche Laufbahn – Eigenschaften, die ihn seit seiner Kindheit begleiten. Geboren 1953 in Mediasch in Siebenbürgen, wuchs Wilhelm Maurer in einem Drei-Generationen-Haushalt auf, in dem handwerkliche Tradition und familiärer Zusammenhalt selbstverständlich waren. Wilhelm Maurer mit einem besonderen Objekt aus seiner Familiengeschichte: Die selbstgebaute Schreibhilfe symbolisiert Erfindergeist, Zusammenhalt und handwerkliche Tradition. Foto: BdV-Landesverband Hessen Sein Großvater, Werkzeugtischler in dritter Generation, erblindete Anfang der 1940er Jahre und musste seinen Beruf aufgeben. Jahrzehnte später fasste er den Entschluss, wieder eigenständig Briefe zu schreiben. Auf seine Anregung hin fertigte der zwölfjährige Wilhelm eine Schreibhilfe aus Holz an. Mit verschiebbaren Lamellen half sie dabei, Zeilen gerade zu führen. In monatelanger Übung lernte der Großvater erneut, Buchstaben zu formen und so mit Verwandten in Deutschland zu korrespondieren.



Gefertigt wurde die Schreibhilfe mit Werkzeugen aus der Werkstatt der Familie – darunter ein Hobel aus der Zeit um 1900. Dieses traditionsreiche Werkzeug hatte bereits der Urgroßvater genutzt und von Arbeitsaufenthalten in den USA mitgebracht. Der Hobel steht bis heute sinnbildlich für die handwerkliche Kontinuität und das über Generationen weitergegebene Können der Familie. Ergänzt wird die Geschichte durch eine Blindentastuhr der Marke Kienzle. Offenliegende Zeiger und tastbare Markierungen ermöglichten es dem Großvater, selbstständig die Uhrzeit zu bestimmen. Für ihn bedeutete die Uhr ein Stück Unabhängigkeit und die Gewissheit, keine Nachrichtensendung im Radio zu verpassen.



