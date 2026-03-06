



6. März 2026

Aufruf zur Mitwirkung am Trachtenumzug des Heimattages 2026

Der 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 22. bis 25. Mai in Dinkelsbühl statt. Alle Trachtengruppen, die am Sonntag, den 24. Mai, um 10.30 Uhr am Trachtenumzug teilnehmen wollen, sind hiermit herzlich dazu aufgerufen, sich anzumelden.

bis spätestens 19. April an: Ines Wenzel, E-Mail: ines [ät] grempels.de, Mobil: (0174) 1944309.



Bitte geben Sie dabei an:

Name der Gruppe

Gruppenleitung

E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer des/der Gruppenverantwortlichen

Anzahl der teilnehmenden Trachtenträger/innen

Gründungsjahr

Besonderheiten bzw. Entwicklungsgeschichte der Gruppe

ggf. Musikbegleitung: Auch kleine Ensembles oder Einzelpersonen z.B. mit Akkordeon sind gerne gesehen, müssen aber angemeldet werden.

Falls Ihre Kulturgruppe neben dem Trachtenumzug weitere Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen des Heimattags wünscht, schreiben Sie das bitte dazu.



Die Anmeldung wird spätestens drei Tage nach Eingang bestätigt. Die frühe Anmeldung ist nötig, damit die am Trachtenumzug beteiligten Gruppen im Programmheft des Heimattages aufgeführt werden können. Dieses wird allen Besuchern des Pfingsttreffens mit dem Abzeichen ausgehändigt.



Anmeldung Trachtenumzug 2026 Name der Gruppe:



Gruppenleitung:



Mobiltelefonnummer:



E-Mail:



Teilnehmerzahl:



Gründungsjahr:



Besonderheiten / Entwicklungsgeschichte der Gruppe:



Musikbegleitung

Sonstige Auftrittsmöglichkeiten erwünscht



