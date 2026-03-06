6. März 2026
Aufruf zur Mitwirkung am Trachtenumzug des Heimattages 2026
Der 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 22. bis 25. Mai in Dinkelsbühl statt. Alle Trachtengruppen, die am Sonntag, den 24. Mai, um 10.30 Uhr am Trachtenumzug teilnehmen wollen, sind hiermit herzlich dazu aufgerufen, sich anzumelden.
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 19. April an: Ines Wenzel, E-Mail: ines [ät] grempels.de, Mobil: (0174) 1944309.
Bitte geben Sie dabei an:
Falls Ihre Kulturgruppe neben dem Trachtenumzug weitere Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen des Heimattags wünscht, schreiben Sie das bitte dazu.
Die Anmeldung wird spätestens drei Tage nach Eingang bestätigt. Die frühe Anmeldung ist nötig, damit die am Trachtenumzug beteiligten Gruppen im Programmheft des Heimattages aufgeführt werden können. Dieses wird allen Besuchern des Pfingsttreffens mit dem Abzeichen ausgehändigt.
Anmeldung Trachtenumzug 2026
