



29. Januar 2026

Heimattag in Dinkelsbühl in Planung

München – Der Heimattagausschuss unseres Verbandes hat sich am 13. Januar mit Fragen zu Organisation und Programm des nächsten Pfingsttreffens befasst. An dem mehr als dreistündigen Online-Meeting unter Leitung des Bundesreferenten für die Organisation des Heimattages Horst Wellmann nahmen Vertreter des Vorstands des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Stadt Dinkelsbühl, des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., der Carl Wolff Gesellschaft sowie die Verantwortlichen für das Festzelt, den Zeltplatz und Abzeichenverkauf teil.

22.-25. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ statt. Mitausrichter sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Rocklegende Peter Maffay sprach bei der Kundgebung des Heimattages 2025 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger Ohne Zweifel erwartet die Heimattagsbesucher zu Pfingsten in Dinkelsbühl wieder ein attraktives Veranstaltungsprogramm, das zahlreiche Highlights vorsieht, neben der feierlichen Eröffnung den Trachtenumzug, Festkundgebung, Pfingstgottesdienst, Ausstellungen, Podiumsdiskussion, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Jugendzeltplatz, Live-Musik im Festzelt, Tanzveranstaltungen im Schrannen-Festsaal, Siebenbürger Markt, Sportturniere und vieles mehr. Bei den Preisverleihungen am Sonntag in der St. Paulskirche erhält Prof. Dr. Hannah Monyer, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2026. Klaus Waber, der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, die das Siebenbürger Alten- und Pflegeheim in Rimsting betreibt, wird mit der Carl-Wolff-Medaille ausgezeichnet. Der Preis für das Festabzeichen, das freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, wird wie im vergangenen Jahr 15 Euro betragen.



