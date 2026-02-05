



5. Februar 2026

Vorbereitungsseminar für den Heimattag und Frühlingsball 2026

Das Vorbereitungsseminar zählt zu den zentralen Veranstaltungen der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Jahr für Jahr legt es den tänzerischen Grundstein für die gemeinschaftlichen Volkstänze am Heimattag.

27. bis 29. März statt. Unter der Anleitung eines Referenten erlernen die Teilnehmenden tagsüber eine Vielzahl von Tänzen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Aus diesem Repertoire wird anschließend das Programm für das gemeinsame Tanzen „aus Tradition und Liebe zum Tanz“ vor der Schranne zusammengestellt.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt für SJD-Mitglieder 20 Euro als Tagesgast bzw. 70 Euro als Übernachtungsgast von Freitag bis Sonntag. Für Nicht-SJD-Mitglieder belaufen sich die Kosten entsprechend auf 45 Euro bzw. 135 Euro. Anmeldeschluss ist der 17. Februar.



Am Samstagabend öffnet die SJD Tür und Tor zum Saal und lädt zum alljährlichen Frühlingsball mit der Band „TraunSound“ ein. Bei Live-Musik und einer Getränkebar wird weiter getanzt, gelacht und ausgelassen gefeiert. Der Einlass beginnt um 19.00 Uhr, der Ball startet um 20.00 Uhr.



Alle Informationen und die Anmeldung: Auch in diesem Jahr lädt die SJD die Vertreterinnen und Vertreter der Tanzgruppen herzlich zum Vorbereitungsseminar in die Sickenbühlhalle in Gruibingen ein. Das Seminar findet vomstatt. Unter der Anleitung eines Referenten erlernen die Teilnehmenden tagsüber eine Vielzahl von Tänzen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Aus diesem Repertoire wird anschließend das Programm für das gemeinsame Tanzen „aus Tradition und Liebe zum Tanz“ vor der Schranne zusammengestellt.Der Teilnehmerbeitrag beträgt für SJD-Mitglieder 20 Euro als Tagesgast bzw. 70 Euro als Übernachtungsgast von Freitag bis Sonntag. Für Nicht-SJD-Mitglieder belaufen sich die Kosten entsprechend auf 45 Euro bzw. 135 Euro.Am Samstagabend öffnet die SJD Tür und Tor zum Saal und lädt zum alljährlichen Frühlingsball mit der Band „TraunSound“ ein. Bei Live-Musik und einer Getränkebar wird weiter getanzt, gelacht und ausgelassen gefeiert. Der Einlass beginnt um 19.00 Uhr, der Ball startet um 20.00 Uhr.Alle Informationen und die Anmeldung: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/2026-03-28-vorbereitungsseminar-fruehlingsball-2026/

Schlagwörter: SJD, Vorbereitungsseminar, Heimattag 2026

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.