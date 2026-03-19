



19. März 2026

Katharina Zipser stellt in Pirna aus

Die Galerie Schöne Höhe, Burglehnstraße 13, in 01796 Pirna (Webseite: www.schoenehoehe.art) zeigt vom 1. März bis 17. Mai die Ausstellung FLÜGEL von Katharina Zipser (geboren 1931 in Hermannstadt). In Zusammenarbeit mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim am Neckar, präsentiert die Galerie ausgewählte Werke der siebenbürgischen Künstlerin.

Die Vernissage fand am 1. März mit Heinke Fabritius, Kuratorin, statt. Ein Werkstattgespräch folgt am 29. März um 15.00 Uhr mit Pomona Zipser und Heinke Fabritius, eine Schreibwerkstatt am 19. April um 15.00 Uhr mit Juliana Socher.



Die Finissage findet am 17. Mai, 15.00 Uhr, mit Juliana Socher und Heinke Fabritius statt.

Schlagwörter: Zipser, Ausstellung

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