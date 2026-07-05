



5. Juli 2026

Carmen-Maria Jung und Susanne Karres stellten im Steigerwald-Zentrum aus

Ein gelungenes Kunsterlebnis ging am 21. Juni im idyllisch gelegenen Steigerwald-Zentrum in Handthal zu Ende. Drei Monate lang, vom 20. März bis 21. Juni, präsentierten die siebenbürgischen Künstlerinnen, zugleich Schwestern, Susanne Karres und Carmen-Maria Jung unter dem Titel „Inspiration Natur. Eine malerische Hommage“ eine Auswahl ihrer Werke – und die Resonanz war laut Jung „sehr positiv“, „ein voller Erfolg“.

Die siebenbürgischen Künstlerinnen Carmen-Maria Jung (links) und Susanne Karres im Steigerwald-Zentrum in Handthal Gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung zieht Carmen-Maria Jung folgendes Fazit: „Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert von der Vielfalt und Ausdruckskraft der ausgestellten Bilder. Neben viel Lob gab es in den persönlichen Gesprächen und im Gästebuch jede Menge positives Feedback. Für die beiden Künstlerinnen ist dieser Erfolg nicht nur eine wunderbare Bestätigung ihrer Arbeit, sondern auch der perfekte Motivationsschub: Der Pinsel wird definitiv nicht weggelegt, das nächste kreative Projekt ist schon in Planung! Das großartige Feedback der Menschen vor Ort und die besondere Atmosphäre im Steigerwald-Zentrum haben uns unglaublich beflügelt. Wir sind hochmotiviert, direkt weiter zu malen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kunstbegeisterten, Freunden und dem Team des Steigerwald-Zentrums, die diese Ausstellung zu einem unvergesslichen Highlight gemacht haben.“



Die kunstvollen Kreationen von Susanne Karres und Carmen-Maria Jung können weiterhin erworben werden. Ob als Blickfang für das eigene Wohnzimmer oder als besonderes Geschenk. Die Künstlerinnen freuen sich über jede Anfrage und stehen gerne für Einblicke in ihr aktuelles Schaffen zur Verfügung. Kontakt und Verkaufsanfragen: Susanne Karres, E-Mail: skkarres[ät]gmx.de; Carmen-Maria Jung, E-Mail: jungcar men[ät]me.com, Webseite: Gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung zieht Carmen-Maria Jung folgendes Fazit: „Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert von der Vielfalt und Ausdruckskraft der ausgestellten Bilder. Neben viel Lob gab es in den persönlichen Gesprächen und im Gästebuch jede Menge positives Feedback. Für die beiden Künstlerinnen ist dieser Erfolg nicht nur eine wunderbare Bestätigung ihrer Arbeit, sondern auch der perfekte Motivationsschub: Der Pinsel wird definitiv nicht weggelegt, das nächste kreative Projekt ist schon in Planung! Das großartige Feedback der Menschen vor Ort und die besondere Atmosphäre im Steigerwald-Zentrum haben uns unglaublich beflügelt. Wir sind hochmotiviert, direkt weiter zu malen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kunstbegeisterten, Freunden und dem Team des Steigerwald-Zentrums, die diese Ausstellung zu einem unvergesslichen Highlight gemacht haben.“Die kunstvollen Kreationen von Susanne Karres und Carmen-Maria Jung können weiterhin erworben werden. Ob als Blickfang für das eigene Wohnzimmer oder als besonderes Geschenk. Die Künstlerinnen freuen sich über jede Anfrage und stehen gerne für Einblicke in ihr aktuelles Schaffen zur Verfügung. Kontakt und Verkaufsanfragen: Susanne Karres, E-Mail: skkarres[ät]gmx.de; Carmen-Maria Jung, E-Mail: jungcar men[ät]me.com, Webseite: www.carmen-maria-jung.com

Schlagwörter: Ausstellung, Kunst, Jung, Karres

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