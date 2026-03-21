



21. März 2026

Isolde Hollweck weiter als Gemeinderätin aktiv

Seit dem 8. März steht fest: Isolde Hollweck darf auch in der neuen Amtsperiode wieder als Gemeinderätin in Schwarzenbruck in Mittelfranken dabei sein – mit einem hervorragenden Ergebnis. Mit 2258 Stimmen erreichte sie den vierten Platz unter allen Kandidierenden.

Isolde Hollweck Vor sechs Jahren hatte sie auf Anhieb den Sprung in den Gemeinderat geschafft, damals noch für die CSU. Doch innerhalb der Unionspartei sei es zu Spannungen gekommen, die dazu führten, dass der amtierende Bürgermeister, drei Gemeinderäte, ein Stellvertreter und fünf weitere Mitglieder die Partei verließen. „Gemeinsam fanden wir bei der Freien Wählergemeinschaft Schwarzenbruck (FWG) eine neue politische Heimat und setzten unsere Arbeit dort fort. Offenbar wurde dieses Engagement von den Bürgerinnen und Bürgern anerkannt und wir konnten sechs Sitze im Gemeinderat erringen“, so Isolde Hollweck gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung.



Am 22. März stünde nun die Stichwahl des Bürgermeisters an – dann werde man wissen, ob der bisherige Bürgermeister im Amt bleiben werde. Besonders dankbar ist Hollweck für die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Schwarzenbruck. Darüber hinaus sei sie regelmäßig auch bei siebenbürgischen Veranstaltungen in Nürnberg und Dinkelsbühl präsent.



Ihre politischen Schwerpunkte bleiben klar: „konservative Werte bewahren, eine starke und verlässliche Gemeinschaft, generationsübergreifende Politik und ein lebenswertes, sicheres, grünes und sozial verbundenes Schwarzenbruck – wirtschaftlich solide und zukunftsorientiert“.



Isolde Hollwecks Eltern, Renate und Hugo Heitz, stammen aus Zeiden. Sie ist 61 Jahre alt, verwitwet und von Beruf Krankenschwester. Vor sechs Jahren hatte sie auf Anhieb den Sprung in den Gemeinderat geschafft, damals noch für die CSU. Doch innerhalb der Unionspartei sei es zu Spannungen gekommen, die dazu führten, dass der amtierende Bürgermeister, drei Gemeinderäte, ein Stellvertreter und fünf weitere Mitglieder die Partei verließen. „Gemeinsam fanden wir bei der Freien Wählergemeinschaft Schwarzenbruck (FWG) eine neue politische Heimat und setzten unsere Arbeit dort fort. Offenbar wurde dieses Engagement von den Bürgerinnen und Bürgern anerkannt und wir konnten sechs Sitze im Gemeinderat erringen“, so Isolde Hollweck gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung.Am 22. März stünde nun die Stichwahl des Bürgermeisters an – dann werde man wissen, ob der bisherige Bürgermeister im Amt bleiben werde. Besonders dankbar ist Hollweck für die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Schwarzenbruck. Darüber hinaus sei sie regelmäßig auch bei siebenbürgischen Veranstaltungen in Nürnberg und Dinkelsbühl präsent.Ihre politischen Schwerpunkte bleiben klar: „konservative Werte bewahren, eine starke und verlässliche Gemeinschaft, generationsübergreifende Politik und ein lebenswertes, sicheres, grünes und sozial verbundenes Schwarzenbruck – wirtschaftlich solide und zukunftsorientiert“.Isolde Hollwecks Eltern, Renate und Hugo Heitz, stammen aus Zeiden. Sie ist 61 Jahre alt, verwitwet und von Beruf Krankenschwester. S. B.

Schlagwörter: Kommunalpolitik, Franken, Zeiden

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.