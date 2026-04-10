



10. April 2026

Schauflüge des Flugpioniers Albert Ziegler in Siebenbürgen

Der aus Zeiden stammende Flugpionier Albert Ziegler (1888-1946) hat ab Mitte Oktober 1913 Schauflüge (teilweise mit Passagieren) an unterschiedlichen Orten in Siebenbürgen durchgeführt, um sein Können unter Beweis zu stellen und Geld für die Weiterentwicklung des Fluggeräts zu verdienen.

Albert Ziegler nach bestandener Prüfung zum Flugzeugführer (zeitgenössische ­Ansichtskarte) In der Kronstädter Zeitung vom 16. Juni 1914 wird von bis dahin 35 Passagierflügen berichtet. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte weitere Schauflüge unmöglich.



Bisher gibt es keine detaillierte Aufstellung der Schauflüge von Albert Ziegler. Es ist erstrebenswert, diese Wissenslücke zu dem Flugpionier zu schließen. Es ergeht daher die Bitte an alle (z.B. Heimatforscher), die Kenntnis von solchen Flügen haben, diese an Uwe Konst, E-Mail: uwe.konst [ät] arcor.de, zu melden. Idealerweise enthält eine Meldung Angaben zu Datum, Ort, Zahl der Flüge und mögliche Passagiere. Wertvoll sind auch Fotos und Abbildungen sowie zeitgenössische Berichte zu den Schauflügen. Geplant ist, die erhaltenen Informationen zusammengetragen, in einem Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung zu veröffentlichen und Interessenten gerne zur Verfügung zu stellen. In der Kronstädter Zeitung vom 16. Juni 1914 wird von bis dahin 35 Passagierflügen berichtet. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte weitere Schauflüge unmöglich.Bisher gibt es keine detaillierte Aufstellung der Schauflüge von Albert Ziegler. Es ist erstrebenswert, diese Wissenslücke zu dem Flugpionier zu schließen. Es ergeht daher die Bitte an alle (z.B. Heimatforscher), die Kenntnis von solchen Flügen haben, diese an Uwe Konst, E-Mail: uwe.konst [ät] arcor.de, zu melden. Idealerweise enthält eine Meldung Angaben zu Datum, Ort, Zahl der Flüge und mögliche Passagiere. Wertvoll sind auch Fotos und Abbildungen sowie zeitgenössische Berichte zu den Schauflügen. Geplant ist, die erhaltenen Informationen zusammengetragen, in einem Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung zu veröffentlichen und Interessenten gerne zur Verfügung zu stellen. uk

Schlagwörter: Flug, Zeiden

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