



31. März 2026

Junge Siebenbürgerin bringt das Sonnensystem als Snack auf den Markt

Stuttgart - Die Suche nach dem perfekten Snack für zwischendurch endet im Supermarkt oft in Frustration. Wer etwas Gesundes sucht, das gleichzeitig lecker ist und ohne schlechtes Gewissen satt macht, wird selten fündig. Melanie Arndt, deren familiäre Wurzeln väterlicherseits in Rode und mütterlicherseits in Henndorf in Siebenbürgen liegen, wollte diesen ständigen Kompromiss aus Verzicht und Langeweile nicht länger hinnehmen. Gemeinsam mit ihrem Partner Laurin Mächtig bringt die junge Betriebswirtin nun ihr eigenes Start-up auf die Startrampe: „Cosmic Bites“.

Die beiden Gründer von Cosmic Bites: Laurin Mächtig und Melanie Arndt (rechts). Foto: Hermann Depner Die Idee der beiden Gründer: Sie denken gesunde Snacks grundlegend anders und füllen eine Lücke im Snackregal. Ihre „Cosmic Bites“ sind außergewöhnliche Energy Balls (wie Müsliriegel in Ball-Form), die überraschend anders aussehen – nämlich wie kleine essbare Planeten unseres Sonnensystems. Dieser einzigartige Look wird ergänzt durch maximalen Geschmack aus rein natürlichen Zutaten und idealen Nährwerten.



Die „Mission Control“ hinter dem Projekt besteht aus einem echten Power-Team. Laurin ist studierter Luft- und Raumfahrtingenieur. „Irgendwann dachte ich mir: Warum denn nur Raketen bauen, wenn ich auch ganze Planeten kreieren kann?“, schmunzelt er. Melli bringt ihre Leidenschaft für richtig gutes Essen und ihren lang ersehnten Traum vom eigenen Start-up in das Projekt ein. Seit fast fünf Jahren sind die beiden nicht nur privat ein Paar, sondern wollen nun auch kreative Ideen zum Leben erwecken. Enttäuscht von den langweilige Snacks im Supermarkt, standen sie monatelang selbst in der Küche, um das Rezept so lange zu perfektionieren, bis es ihren sehr hohen Ansprüchen entsprach.



„Snacking sollte nicht aus Verzicht bestehen, sondern begeistern“, erklärt die junge Siebenbürgerin. „Mit Cosmic Bites eröffnen wir völlig neue Geschmackswelten für alle, die in ihrem aktiven Leben von Zeit zu Zeit nach einem Snack greifen wollen - völlig ohne Verzicht.“



Dass sie ihre Gründungsgeschichte nun in der Siebenbürgischen Zeitung teilt, ist für sie ein logischer Schritt. „Ich finde es selbst immer spannend zu hören, was in der siebenbürgischen Gemeinschaft so passiert“, sagt sie. „Vielleicht ist unser Start-up-Abenteuer ja auch eine interessante Neuigkeit für andere.“



Für „Cosmic Bites“ steht nun der erste große Meilenstein an: Bevor der eigene Shop online geht, hat am 28. März 2026 der offizielle Vorverkauf im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne begonnen, die bis zum 18. April dauert. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, das junge Team bei der ersten großen Produktion zu unterstützen und sich als Erste durch das essbare Sonnensystem zu probieren.



Die Crowdfunding-Kampagne und weitere Informationen finden sich unter Die Idee der beiden Gründer: Sie denken gesunde Snacks grundlegend anders und füllen eine Lücke im Snackregal. Ihre „Cosmic Bites“ sind außergewöhnliche Energy Balls (wie Müsliriegel in Ball-Form), die überraschend anders aussehen – nämlich wie kleine essbare Planeten unseres Sonnensystems. Dieser einzigartige Look wird ergänzt durch maximalen Geschmack aus rein natürlichen Zutaten und idealen Nährwerten.Die „Mission Control“ hinter dem Projekt besteht aus einem echten Power-Team. Laurin ist studierter Luft- und Raumfahrtingenieur. „Irgendwann dachte ich mir: Warum denn nur Raketen bauen, wenn ich auch ganze Planeten kreieren kann?“, schmunzelt er. Melli bringt ihre Leidenschaft für richtig gutes Essen und ihren lang ersehnten Traum vom eigenen Start-up in das Projekt ein. Seit fast fünf Jahren sind die beiden nicht nur privat ein Paar, sondern wollen nun auch kreative Ideen zum Leben erwecken. Enttäuscht von den langweilige Snacks im Supermarkt, standen sie monatelang selbst in der Küche, um das Rezept so lange zu perfektionieren, bis es ihren sehr hohen Ansprüchen entsprach.„Snacking sollte nicht aus Verzicht bestehen, sondern begeistern“, erklärt die junge Siebenbürgerin. „Mit Cosmic Bites eröffnen wir völlig neue Geschmackswelten für alle, die in ihrem aktiven Leben von Zeit zu Zeit nach einem Snack greifen wollen - völlig ohne Verzicht.“Dass sie ihre Gründungsgeschichte nun in der Siebenbürgischen Zeitung teilt, ist für sie ein logischer Schritt. „Ich finde es selbst immer spannend zu hören, was in der siebenbürgischen Gemeinschaft so passiert“, sagt sie. „Vielleicht ist unser Start-up-Abenteuer ja auch eine interessante Neuigkeit für andere.“Für „Cosmic Bites“ steht nun der erste große Meilenstein an: Bevor der eigene Shop online geht, hat am 28. März 2026 der offizielle Vorverkauf im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne begonnen, die bis zum 18. April dauert. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, das junge Team bei der ersten großen Produktion zu unterstützen und sich als Erste durch das essbare Sonnensystem zu probieren.Die Crowdfunding-Kampagne und weitere Informationen finden sich unter https://www.startnext.com/cosmic-bites-energy-balls

Schlagwörter: Ernährung, Unternehmer

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