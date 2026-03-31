Kommentare zum Artikel
Junge Siebenbürgerin bringt das Sonnensystem als Snack auf den Markt
Stuttgart - Die Suche nach dem perfekten Snack für zwischendurch endet im Supermarkt oft in Frustration. Wer etwas Gesundes sucht, das gleichzeitig lecker ist und ohne schlechtes Gewissen satt macht, wird selten fündig. Melanie Arndt, deren familiäre Wurzeln väterlicherseits in Rode und mütterlicherseits in Henndorf in Siebenbürgen liegen, wollte diesen ständigen Kompromiss aus Verzicht und Langeweile nicht länger hinnehmen. Gemeinsam mit ihrem Partner Laurin Mächtig bringt die junge Betriebswirtin nun ihr eigenes Start-up auf die Startrampe: „Cosmic Bites“. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Doris Hutter schrieb am 31.03.2026, 14:27 Uhr:Gesunde Snacks - super Idee! Da kommt der Appetit ja automatisch.
Glückwunsch zu dieser Idee!
Viel Glück beim Etablieren!
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.