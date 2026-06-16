16. Juni 2026
BdV Bayern sucht Mitarbeiter/in
Der Bund der Vertriebenen (BdV), Landesverband Bayern, sucht zum 1. Oktober für seine Geschäftsstelle in München eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (30 Stunden/Woche).
Erfahrungen in der Büroverwaltung, Umgang mit Excel und Buchhaltungskenntnisse sind von Vorteil. Bewerbungsschluss ist am 31. Juli. Die vollständige Ausschreibung gibt es hier als pdf-Datei.
Schlagwörter: Bayern, Bund der Vertriebenen, Stellenausschreibung
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.