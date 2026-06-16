



16. Juni 2026

BdV Bayern sucht Mitarbeiter/in

Der Bund der Vertriebenen (BdV), Landesverband Bayern, sucht zum 1. Oktober für seine Geschäftsstelle in München eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (30 Stunden/Woche).

Erfahrungen in der Büroverwaltung, Umgang mit Excel und Buchhaltungskenntnisse sind von Vorteil. Bewerbungsschluss ist am 31. Juli. Die vollständige Ausschreibung gibt es Erfahrungen in der Büroverwaltung, Umgang mit Excel und Buchhaltungskenntnisse sind von Vorteil. Bewerbungsschluss ist am 31. Juli. Die vollständige Ausschreibung gibt es hier als pdf-Datei

Schlagwörter: Bayern, Bund der Vertriebenen, Stellenausschreibung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.