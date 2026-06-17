



17. Juni 2026

Institut für Auslandsbeziehungen: Regionalkoordination gesucht

Mit dem Einsatzort Hermannstadt schreibt das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) folgende Stelle aus: Für den Bereich Integration und Medien sucht die Abteilung Dialoge zum 1. September befristet in Vollzeit (100%) Regionalkoordination (m/w/d) für Rumänien, Serbien, Ungarn und die Ukraine.

Bewerbungen sind ausschließlich online bis zum 1. Juli möglich. Die vollständige Ausschreibung inkl. Bewerbungsmöglichkeit ist unter https://ifa-portal.rexx-recruitment.com/Regionalkoordination-mwd-fuer-Rumaenien-Serbien-Ungarn-und-de-j1243.html zu finden.

Schlagwörter: ifa, Stellenausschreibung, Hermannstadt

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