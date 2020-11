Prima Idee!



Im Haus der Heimat Nürnberg hat der Vorstand nach dem Erscheinen dieses Berichtes in der Siebenbürgischen Zeitung beschlossen, den Ersatz der für den Anbau gefällten Bäume über das Anpflanzen von Batull-Apfelbäumen vom Umweltamt prüfen zu lassen. Am liebsten hätten wir die Bäume auf dem Gelände des Hauses der Heimat.

Schon die Idee, unseren Seminarteilnehmern in der Pause Batull-Äpfel auftischen zu können, lässt Vorfreude aufkommen.



Solche Verbindungen zu unserer alten Heimat schätzen wir sehr und wünschen dem Projekt von Brunhilde Böhls, also der Vereinsgründung, ein gutes Gedeihen und viele begeisterte Mitstreiter.