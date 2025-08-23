



23. August 2025

Weizenernte in Rumänien auf Rekordhöhe

Rumänien könnte dieses Jahr die beste Weizenernte der letzten knapp 30 Jahre einfahren.

Die Bauernverbände rechnen mit einem Ertrag zwischen 13,3 und 14 Millionen Tonnen, um etwa 40 Prozent mehr als im Vorjahr – 2024 war jedoch mit neun Millionen Tonnen ein schwaches Jahr. Für Landwirte ist der Riesenertrag keine unbedingt gute Nachricht: Unter Druck der Großhändler und der Bankschulden müssen sie unter dem Preis der letzten Jahre verkaufen. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien

Schlagwörter: Landwirtschaft

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.