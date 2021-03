1 • scumpa schrieb am 12.03.2021, 07:28 Uhr:

Meine Oma war von Januar 1945 bis Januar 1950 in Russland. Sie hatte seinerzeit auch den Antrag für die Entschädigung gestellt. Leider konnte sie diese Entschädigung nicht mehr in Anspruch nehmen weil sie 2012 verstorben ist. Im Oktober letzten Jahres hat meine Mutter als Nachkomme meiner Oma den Antrag gestellt. Jetzt Anfang Februar hat sie den Bescheid bekommen, dass sie als Nachkomme meiner Oma anerkannt wird und ihr die Hälfte der Summe die meine Oma bekommen hätte zusteht.Meine Omama war 5 Jahre in der Deportation,

das heißt pro Jahr gibt es 700 Lei und das mal 5 genommen ergibt 3500 Lei. Der Bescheid gilt ab November 2020 und in ihrem Fall sind es 1750 Lei, etwas über 300€ monatlich die sie dann bekommen wird.

Denjenigen die während der Deportation geboren wurden,steht wie den Deportierten selbst, die volle Summe pro Jahr zu.

Meine Mutter hat in Kronstadt angerufen und gefragt wie sie weiter vorgehen soll und es wurde ihr gesagt, sie solle warten bis die Kollegen ihr noch die anderen Unterlagen und Formulare zusenden.

Ich werde weiter berichten.

