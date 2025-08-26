Kommentare zum Artikel
Rentenberechnungen für Spätaussiedler bleiben Thema: Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz besucht BdV Bayern
„Über den ranghöchsten Besuch in der BdV-Geschäftsstelle in München“ konnten sich am 25. Juli die Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes Bayern des Bundes der Vertriebenen (BdV) freuen. Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU) nahm sich na-hezu zwei Stunden Zeit, um sich angesichts der 80-jährigen Wiederkehr der Ereignisse von Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Arbeit der Vertriebenenverbände und deren Anliegen zu informieren. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • gogesch schrieb am 26.08.2025, 14:49 Uhr:"Beim Schnüren eines neuen Rentenpakets werde sie dieses Thema erneut ansprechen. Für sie sei es unverständlich, dass man im Zuge der Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, für den Kreis der Spätaussiedler nicht ähnliche Lösungen gefunden habe."
Soll das ein Versprechen sein oder ein Versprecher? Ich persönlich glaube eher an den Storch!
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.