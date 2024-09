Sektion Schulgeschichte des AKSL tagt in München

Zum Seminar „Dokumentation der siebenbürgisch-sächsischen Schulgeschichte“ lädt die Sektion Pädagogik und Schulgeschichte im Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) für den 12./13. Oktober 2024 ins Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München ein. Die Veranstaltung steht auch Interessenten offen, die noch nie teilgenommen haben und deshalb keine persönliche Einladung erhalten werden.

Am 12. Oktober (14.00-19.00 Uhr) und am 13. Oktober (10.00-13.00 Uhr) wird im Haus des Deutschen Ostens die Jahrestagung der Sektion Schulgeschichte des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde stattfinden. Die Veranstaltung wird dankenswerterweise vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Wie auch bei früheren Tagungen stehen Berichte und Mitteilungen auf dem Programm, die Aspekte der Schulgeschichte aus verschiedenen Zeiträumen beleuchten.Auf der Tagung werden folgende Referate präsentiert: Gudrun Schuster: „Der revolutionäre Bildungsbegriff des Johannes Honterus und seine nachhaltige Wirkung in Siebenbürgen und Rumänien“; Erika Schneider: „Julius Unberath und der Turnunterricht an den Jungenschulen in Schäßburg“; Gerlinde Schuller: „Kindergärten in Hermannstadt von 1958-1981“; Heinz Bretz: „Das Wirken von drei Bretz-Lehrern als Musiker, Komponisten und Kulturschaffende in siebenbürgischen Dörfern (1847-1956)“; Erwin Jikeli: „Inhalte, Methoden und Schulordnungen an siebenbürgischen Schulen am Anfang des 19. Jahrhunderts“; Otilia Stroie/Sándor Dároczi: „Wege zum Masterstudium in Deutschland für Jugendliche aus Rumänien und Ungarn“; Brunhilde Böhls: „Die Batullapfel-Baumschule (BABS) – was ist das? Der Versuch der Einführung in einer Volkshochschule im heutigen Rumänien nach dem Vorbild der deutschen Volkshochschulen“.Um die Dokumentationsarbeit erfolgreich fortführen zu können, bitten wir alle, die sich mit der Schulgeschichte Siebenbürgens befassen möchten, Kontakt mit uns aufzunehmen, damit auch für die zukünftigen Tagungen der Sektion Schulgeschichte eine ausreichende Zahl an Referenten zur Verfügung steht: Dr. Erwin Jikeli, Lindemanshof 6, 47179 Duisburg, Telefon: (02 03) 49 62 22, E-Mail: erwin jikeli [ät] gmx.de.

Dr. Erwin Jikeli