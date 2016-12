Weihnachtsgruß des HOG-Verbandes

Zu Weihnachten möchte ich allen herzlich danken, die sich auch dieses Jahr für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben. Ich sage Danke für jede Art der ehrenamtlichen Tätigkeit und wäre sie noch so vermeintlich klein. Diese Tätigkeiten stehen stellvertretend für die Einstellung zum Leben und zur Gemeinschaft. In der Regel bleibt diese Grundhaltung ein ganzes Leben lang bestehen. Eure Arbeit ist nicht selbstverständlich und ihr gebühren die allerhöchste Schätzung, Respekt und Hochachtung.

Bei einer Rundreise des Vorstandes des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verbandes) in die fünf Kirchenbezirke Siebenbürgens haben wir kürzlich gesehen, dass es immer mehr ältere Siebenbürger Sachsen in unseren verlassenen Dörfern und auch Städten gibt, die diakonische, medizinische und auch seelsorgerische Hilfe benötigen, auch wenn sie sich das nicht immer eingestehen. Lasst uns in der nächsten Zeit unsere vorhandenen Konzepte überdenken, weiterentwickeln oder auch neu aufsetzen, um diesen Menschen gemeinsam zu helfen.Mit großer Vorfreude erwarten wir das neue Jahr 2017 mit seinen vielen Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums, aber auch des großen Sachsentreffens in Siebenbürgen. Viele werden kommen, Jugendliche und Kinder werden dabei sein, was dem Ganzen eine besondere Note geben wird. Es gibt Siebenbürger Sachsen, die nach über 26 Jahren Mauerfall noch immer Probleme mit Rumänien haben. Die Zeit ist aber nicht stehengeblieben, die Uhr dreht sich ständig weiter. Das gemeinsame Sachsentreffen ist die beste Gelegenheit, sich mit diesem Land – unserem Heimatland – auseinanderzusetzen und Frieden zu schließen. Die Weihnachtszeit gibt uns Gelegenheit, darüber nachzudenken.Im Namen des HOG-Verbandsvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr 2017.

Hans Gärtner, Vorsitzender des HOG-Verbandes