Ein Haus unterwegs: Und bleibt in Katzendorf seit 200 Jahren
Das Haus steht an seinem Ort, nur die Besucher und Gäste sind unterwegs, manchmal von nah und immer wieder von fern. Und sie kommen, um Siebenbürgens Welt in Wort und Bild zu erfahren, zu genießen und stückweise mitzunehmen. Das Handy ruft über die Berge, man ist da, vorübergehend oder meilenweit angekündigt. 2025 neigt sich dem Ende zu, doch in der Dorfchronik ist seit eh und je nachzulesen: 1825 wurde das neue Pfarrhaus in Katzendorf errichtet und anschließend seiner Bestimmung übergeben. mehr...
1 • obergasser schrieb am 10.12.2025, 10:40 Uhr:200 Jahre die dieses Pfarrhaus erreicht hat sind kein Grund zum feiern da es uns den Untergang der siebenbürgisch-sächsischen Kultur, in Siebenbürgen, bewusst macht.
