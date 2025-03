Vorstand des HOG-Verbands tagte in Nürnberg

Der erweiterte Vorstand des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband) traf sich am 8. Februar im Haus der Heimat in Nürnberg, um aktuelle Themen und Projekte zu besprechen und die Weichen für die kommende Zeit zu stellen. Die Vorsitzende Ilse Welther begrüßte die Teilnehmer aus dem Vorstand, Regionalgruppenleiter und Vertreter der Partnerorganisationen und stellte die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Zur Eröffnung hielt Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross eine kurze Andacht zum Thema „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ (Psalm 18,30).

Auf dem Bild: die anwesenden Teilnehmer der erweiterten Vorstandssitzung des HOG-Verbands vor dem „Haus der Heimat“ in Nürnberg. Nicht auf dem Bild, da über Zoom zugeschaltet: Radu Nebert, DFDS-Vorsitzender, Andrea Rost, stellvertretende DFDS-Vorsitzende, und Andrea Glatz von der SJD. Foto: HOG-Verband

Darauf ging man zu den Berichten des Vorstands, der HOG-Regionalgruppen und Partner über. Da diese Berichte schon vorab zur Verfügung standen, konnte der Block kurz und straff gehalten werden. Die Tischvorlagen wurden dabei ergänzt und erläutert sowie Details hinterfragt.Mit Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster und Hauptanwalt Friedrich Gunesch als Vertreter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) wurde die Zusammenarbeit der EKR mit dem HOG-Verband besprochen. Besonderes Augenmerk wurde gelegt auf die unterschiedliche Behandlung von Zweitmitgliedsschafts-Anträgen und die Einbeziehung der HOGs bei anstehenden Veräußerungen von Immobilien. Radu Nebert, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, und die stellvertretende Vorsitzende Andrea Rost berichteten über die aktuellen Entwicklungen in Rumänien.Am Nachmittag wurde der Kassenbericht für 2024 erörtert und freigegeben und der Haushaltsplan für 2025 bewilligt.Anschließend wurden anstehende Ereignisse und Veranstaltungen besprochen:– Nächster HOG-Dialog am– Sachsentreffen in Zeiden vom– HOG-Fachtagung in Bad Kissingen mit Neuwahlen vomFür eine bessere Abstimmung und zur rechtzeitigen Information werden weiter alle aktuellen Termine auf der HOG-Verbandshomepage veröffentlicht ( https://hog-verband.de/events ).Zum Abschluss der erweiterten Vorstandssitzung haben alle Teilnehmer den konstruktiven Dialog und die Nützlichkeit der vorgetragenen Informationen betont und blicken zuversichtlich auf die anstehenden Herausforderungen.

Martin von Hochmeister, Schriftführer des HOG-Verbands