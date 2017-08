22. Mergler Treffen in Friedrichroda

Vom 16. bis 18. Juni 2017 trafen sich die Mergler zu ihrem 22. Treffen in Friedrichroda. Es war das elfte Treffen, das im Berghotel Friedrichroda stattfand. Die Teilnehmerzahl war zwar etwas kleiner, doch bestätigte sich wieder, dass weniger manchmal auch mehr sein kann.

Der neu gewählte Vorstand der HOG Mergeln, von links nach rechts: Frieder Müller, Dieter Welther, Brigitte Konnerth, Friedhelm Zimmer, Yvonne Roth, Helmine Gall, Hans Melzer und Gert Stirner.

Die Eröffnung war Freitagnachmittag mit Kaffee und Kuchen. Anschließend begrüßte Dieter Welther, der Vorsitzende unserer HOG, alle Gäste und hielt eine Rückschau auf die beiden letzten Jahre und im Besonderen auf die Arbeiten an Friedhof und Kirchenburg in Mergeln, das Heimattreffen 2016 in Mergeln und die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen sowie einen Ausblick auf das anstehende Sachsentreffen in Hermannstadt und das 500-jährige Reformationsjubiläum. In den letzten Jahren wurden durch die HOG mit Unterstützung des Bezirkskonsistoriums Hermannstadt die Dächer an den beiden Kirchtürmen und der Kirche erneuert, die Ringmauer und Ecktürme ausgebessert, Friedhof und Pfarrgarten neu umzäunt. Ein besonderer Dank dafür an Horst Schnabel, der öfters nach Mergeln reiste, um die Arbeiten vor Ort zu organisieren bzw. zu überwachen. Nach dem Abendessen gab es ein gemütliches Beisammensein.Samstag nach dem Frühstück fand in der Evangelischen Kirche Friedrichroda ein Gottesdienst statt, wie in den Vorjahren gestaltet von Hedi Schumann. Ein herzlicher Dank dafür, wie es ihr immer wieder gelingt, einen kleinen Chor dafür zu organisieren, das Orgelspiel zu übernehmen und auch den Gottesdienst zu gestalten.Nach dem Mittagessen folgten Wahlen. Nach Entlastung des Vorstandes wurde unter der Leitung von Edgar Gall der alte Vorstand wieder gewählt bis auf Schriftführer Michael Bertleff, der nach mehrjähriger Amtszeit auf eigenen Wunsch ausschied. Dieter Welther (Vorsitzender), Hans Melzer und Gert Stirner (stellvertretende Vorsitzende), Helmine Gall (Kulturreferentin), Brigitte Konnerth (Kassenprüferin) und Friedhelm Zimmer (Kassenwart) gehören vier weitere Jahre zum Vorstand. Neu gewählt als Schriftführerin wurde Yvonne Roth. Auf Vorschlag wurde zusätzlich Frieder Müller als Jugendreferent gewählt, ein Amt, das bis jetzt zusätzlich vom Kulturreferenten wahr- genommen wurde. Durch sie, beide jünger als 30 Jahre, ist auch die junge Generation gut vertreten im neuen Vorstand.Dieter Welther bedankte sich bei Michael Bertleff für die gute Mitarbeit in den Vorjahren, dankte für das erbrachte Vertrauen und versprach im Namen des neu gewählten Vorstandes auch weiterhin alles zu tun um die vorgenommenen Ziele zu erreichen. Geehrt wurde Friedhelm Zimmer für 20 Jahre als Kassenwart im Vorstand. Hans Melzer überreichte ihm eine Urkunde und ein Präsent seitens des HOG-Vorstandes, Dieter Welther überbrachte die Urkunde und Silberne Ehrennadel des HOG-Verbandes.Anstelle des üblichen kulturellen Programms wurde auf Wunsch von mehreren Mitgliedern der Film vom Heimattreffen in Mergeln gezeigt und zusätzlich eine Diashow mit den Bildern von Karl Untch aus vier Tagen in Mergeln beim Heimattreffen. Anschließend konnte an zwei Pinnwänden eine Bildergalerie, erstellt von Horst Schnabel, besichtigt werden. Aus den aktuellen Aufnahmen von Friedhof und Kirchenburg war ersichtlich, welche Renovierungsarbeiten abgeschlossen bzw. noch notwendig sind. Nach dem Abendessen kam zu der Musik des Duo Strings bis in die frühen Morgenstunden echte Partystimmung auf.Etwas müde nach der durchtanzten Nacht, aber gut gelaunt verabschiedete man sich am Sonntag nach dem Frühstück mit dem Versprechen, in zwei Jahren wieder dabei zu sein. Es war ein gelungenes Treffen, wie jemand im Nachhinein bemerkte: „Ich hätte zwar gerne auch andere hier begrüßt, aber so reichte die Zeit um mit jedem Anwesenden zu sprechen“.

Hans Melzer