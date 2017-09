Zeidner Arbeitscamp – ein Erfolg der besonderen Art

Dem Initiativgeist und der Hartnäckigkeit des Altnachbarvaters Udo Buhn hat die Zeidner Nachbarschaft es zu verdanken, dass Anfang August am Rande der 5. Zeidner Begegnung ein freiwilliger Arbeitsdienst in den Kornkammern der Zeidner Kirchenburg stattfinden konnte.

Die Teilnehmer des Arbeitscamps im Kirchhof der Kirchenburg Zeiden. Foto: Udo Buhn

Interessenten für seine Idee konnte Udo Buhn bei der Zeidner Kulturtagung im Frühjahr dieses Jahres in Bad Kissingen gewinnen, an der Vertreter der Stadt, der Nachbarschaft, des Forums und der Kirchengemeinde teilnahmen. Dort gelang es ihm, Mitstreiter ins Boot zu holen, hier sprach er die Einladung zum gemeinsamen Arbeitscamp erstmals öffentlich aus. Ein Aufruf im Zeidner Gruß sorgte zusätzlich für Interesse und sensibilisierte vor allem die Zeidner in Deutschland für diese „muncă voluntară“ (freiwilligen Arbeitsdienst).Mit dem jungen Presbyter Mihai Catargiu, der ihm die organisatorische Unterstützung vor Ort zusagte, fand Udo Buhn einen Verbindungsmann für Zeiden, den er in die „generalstabsmäßge“ Vorbereitung des Vorhabens einband. Mit dem sorgsam erarbeiteten „Konzept 2017 zum Sommer-Arbeitscamp zur Säuberung der Kornkammern“, das den Ablauf, den Einsatz der Helfer/-innen und der notwendigen Geräte und vor allem den Abtransport des sperrigen „Unrats“ regelte, wurden die Helfer, die dem Aufruf bis Ende Juli gefolgt waren, stets auf dem Laufenden gehalten und umfassend über die bevorstehende Arbeit informiert.Und so kam es, dass sich nach der 5. Zeidner Begegnung – zwei Tage wurde vorher ausgiebig gefeiert – am 3. August 2017 23 Helfer/-innen und am 4. August neun Helfer im Kirchhof der Zeidner Kirchenburg in unterschiedlichster Arbeitskleidung und -ausrüstung einfanden, die die Säuberung der ersten sieben Kornkammern auf der Weberturmseite in Angriff nahmen, sie von Müll, von jahrhundertelang herumliegendem Unrat befreiten und sie in einen ansehnlichen Zustand brachten. Obwohl keine musealen Schätze von besonderem Wert gefunden wurden – das war absehbar –, konnten Kirchenburg-Ausstellungsstücke entstaubt, gereinigt und für den interessierten Kirchenburgbesucher wieder sichtbar aufgestellt werden (siehe Fotos auf der Webseite der Zeidner Nachbarschaft unter http:// zeiden.de/veranstaltungen/treffen-in-zeiden/ 2017/bildergalerie ). Obwohl die Säuberung der Kornkammern eine äußerst staubige und schweißtreibende Angelegenheit war, hatten die Helfer/-innen eine Menge Spaß bei der Arbeit. Hand in Hand wurde angepackt und so manches erinnerte an gemein-­ schaftliche Arbeitsdienste der früheren Nachbarschaften in Zeiden, die besonders in den Jahren 1959-1982 das Zeidner Gemeinschaftsleben stärkten. Bei der Arbeit wurde viel gelacht und gefachsimpelt. Zur guten Laune am Vormittag trug natürlich eine deftige Speck-und-Zwiebel-Brotzeit bei.Ja, damit ist ein Anfang gemacht. Das Ergebnis zweier Arbeitstage kann sich sehen lassen. Ein paar aufgeräumte Kornkammern/Fruchthäuschen bieten den Besuchern der Kirchenburg künftig einen anderen Einblick in die wechselhafte Geschichte der Zeidner Kirchenburg. Doch eines ist uns an diesen beiden Tagen klar geworden: Nur Idealisten können diese Arbeit in Zukunft mit bereitwilligen Helfern weiterführen und zum Abschluss bringen. Ich hoffe, es gibt sie noch. Die Zeidner Nachbarschaft war übrigens bei diesem Arbeitscamp zahlenmäßig gut vertreten. Der freiwillige Einsatz – unter außergewöhnlichen Umständen – und die Mithilfe vor Ort machten einmal mehr deutlich, dass die Zeidner Nachbarschaft sich ihrer Verantwortung für das Gemeinsame, das Verbindende bewusst ist und sich auch in Zukunft gerne an solchen Aktivitäten messen lässt.Organisator Udo Buhn und der Vorstand der Zeidner Nachbarschaft danken allen, auch jenen, die am Rande mitgeholfen haben, dass dieser Arbeitscamp als gemeinsamer Erfolg der Kirchengemeinde, der Zeidner Nachbarschaft, des Deutschen Forums und der Stadt Zeiden gewertet werden kann.

Helmuth Mieskes