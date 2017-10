Mit etwas über 400 Teilnehmern sind die Organisatoren um den HOG-Vorsitzenden Manfred Schuur wieder sehr zufrieden. „Natürlich freuen wir uns, wenn in Zukunft noch mehr Teilnehmer, gerne auch wieder mehr Kinder und Jugendliche, zu unserem Treffen kommen. Aber für eine kleine Gemeinde wie Michelsberg ist auch die diesjährige Teilnehmerzahl durchaus vorzeigbar“, so das Resümee von Manfred Schuur zum 16. Michelsberger Treffen.

Trachtenträgerinnen und Trachtenträger beim 16. Michelsberger Treffen. Foto: Birgit Schuur

Bei sonnigem Spätsommerwetter öffnete die herbstlich geschmückte Horst-Haug-Halle in Schwaigern bei Heilbronn am 30. September pünktlich um 13.00 Uhr ihre Türen. Nach der in bewährter Weise von Diakon Klaus Frank gehaltenen Andacht eröffnete Manfred Schuur mit seiner Ansprache das Treffen. Für die seit dem letzten Treffen verstorbenen Michelsbergerinnen und Michelsberger wurde eine Gedenkminute eingelegt. Schuur dankte Diakon Klaus Frank für seine Andacht sowie allen Helferinnen und Helfern vom Aufbau und dem gesamten HOG-Vorstand für die vielfältigen Aufgaben vor, während und nach solch einem Treffen. Er dankte auch dem Team vom Partyservice Hartmut Schaaf aus Lauffen am Neckar, das für das leibliche Wohl sorgte, und Hausmeister Kress. Herr Kress war uns in den letzten Jahren eine große Unterstützung bei der Ausrichtung unserer Treffen und geht 2018 in seinen wohlverdienten Ruhestand.Der HOG-Vorsitzende schickte herzliche Grüße in unsere Heimatgemeinde Michelsberg, bevor er kurz auf das im August in Hermannstadt stattgefundene Sachsentreffen einging. Neben der Bühne und an anderen Stellen in der Halle hingen einige der Werbebanner dieses Treffens. Auf allen Bannern und Plakaten war die junge Michelsbergerin Juliane Henning in der Michelsberger Tracht zu sehen. Aus diesem Grund entschied der HOG-Vorstand, einige dieser Banner auch beim Treffen in Schwaigern aufzuhängen. Nach einem Rückblick auf das vergangene Michelsberger Treffen und einigen organisatorischen Hinweisen dankte Manfred Schuur den Mitgliedern der Michelsberger Trachtengruppe und der Michelsberger Tanzgruppe für ihr Engagement und ihren Einsatz.Während im Saal gemütlich Kaffee getrunken und von den mitgebrachten Kuchen und Mehlspeisen gegessen wurde, fand im Foyer eine gut besuchte Kinderbetreuung mit Bastel- und Ausmalarbeiten statt. Juliane Kattesch und Melanie Schuur hatten sich erfreulicherweise zum zweiten Mal in Folge hierfür bereit erklärt. Gestärkt durch ein leckeres Abendessen, konnte anschließend zu den Klängen der „Michelsberger Musikanten“ das Tanzbein geschwungen werden. Die beiden Michelsberger Hans-Dietrich Greger (Saxophon) und Manfred Schuur (Keyboard und Gesang) wurden von Egon Greger (Akkordeon) unterstützt und spielten bis in die frühen Morgenstunden. Der obligatorische Süßigkeiten-Regen für die kleinsten Teilnehmer durfte nicht fehlen, ebenso wurden wieder die beiden ältesten Teilnehmer geehrt. Einen Blumenstrauß erhielt Sofia Korp (94 Jahre) und eine Flasche Wein ging an Adolf Korp (80 Jahre). Wir wünschen beiden noch viele gesunde Jahre im Kreise ihrer Familien.Ein weiterer Höhepunkt und Augenschmaus war der Auftritt von über dreißig Trachtenträgerinnen und -trägern. Nach einem großen, gemeinsamen Aufmarsch folgte der Auftritt der Michelsberger Tanzgruppe. Unter der Leitung von Toni-Ernst Pieldner zeigte sie „Hanaks Konter“ und „Schaulustig“. Als Zugabe wurde das Publikum zum mittlerweile traditionellen Schicksalswalzer aufgefordert. Dieser Tanz sorgte wie immer für viel Spaß und gute Stimmung. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an die Kreisgruppe Heilbronn und deren Vorsitzende Ines Wenzel für die Bereitstellung des Proberaums. Wir wissen dieses gemeinschaftliche Miteinander sehr zu schätzen. Ein besonderer Dank geht an Ruhtraut Ziegler für ihre Fotoausstellung über Michelsberg im Sommer 2017. Die dort gezeigten Aufnahmen konnten gegen einen kleinen Betrag zu Gunsten der HOG-Kasse gekauft werden.Zu guter Letzt dankt der HOG-Vorstand auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern des Abbaus. In bewährter Gemeinschaftsleistung konnten wir auch diesmal die Halle in relativ kurzer Zeit aufräumen und abschließen. Nach einem wieder sehr gelungenen Treffen freuen wir uns schon jetzt auf das 17. Michelsberger Treffen im Herbst 2019.

Toni-Ernst Pieldner