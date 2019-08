19. Treffen der Petersdorfer bei Mühlbach

Ein herrliches Wochenende stand uns bevor, das letzte im Juni 2019, mit bestem Wetter, hochsommerlichen Temperaturen, guter Laune und Freude auf ein Wiedersehen. Erneut öffnete uns der Heiligenhof in Bad Kissingen seine Pforten und hieß uns willkommen.

Petersdorfer vor dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Foto: D. Buchner

Viele Gäste reisten schon am Freitagnachmittag an, leider keine aus unserer Heimatgemeinde Petersdorf. Begrüßen, Umarmen, Lachen, Staunen, Erzählen, Tanzen, Singen, sich Wohlfühlen, Erinnern … alles war präsent. Ehemalige Mitglieder des Kirchenchores fanden am ersten Abend unter der Leitung von Pfarrer i.R. Gerhard Thomke zur musikalischen Probe für den Gottesdienst zusammen. Anschließend durfte jeder, der Lust und Laune hatte, draußen vor dem Heiligenhof in Begleitung der Akkordeonklänge von Herbert Kellinger und Dietmar Dengel in großer Runde schunkeln und altbekannte Volkslieder singen. Einige schon fast vergessene wurden so wiederbelebt.Den Gottesdienst am Samstag gestaltete Pfarrer Wolfgang Lahoda aus Regensburg. In seiner Predigt leitete er uns gedanklich zum „Rabenbrunnen“, dem Wahrzeichen von Petersdorf, und davon ausgehend zu der sich ständig verändernden und erneuernden „Quelle des Lebens“. Die Lesung hielt Pfarrer i.R. Gerhard Thomke, die Fürbitten wurden von Pfarrer Thomke, Inge Zeck, Gudrun Gransberger und Heidi Lahoda vorgetragen. An der Orgel spielte Gundula Kellinger. Der Chor verlieh dem Gottesdienst einen besonderen, festlichen Rahmen. Vertraut, seelisch berührt und erfüllt starteten wir gemeinsam in den weiteren Verlauf dieses Festtages.Den ersten Programmpunkt am Nachmittag gestaltete Peter Dengel mit seinen „Fidelen Siebenbürger Adjuvanten“ aus Heidenheim. Blasmusik, ein musikalisches Kapitel, das gerne, gerade auch bei solchen Anlässen, von uns Petersdorfern aufgeschlagen wird, eine Tradition, die erst recht viele Erinnerungen weckt. Der offizielle Teil am späten Nachmittag begann mit der Ansprache von Karin Frühn. Darin führte sie aus, dass laut dem Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Januar 2019 „Siebenbürger Botschafter des Friedens sind und Brückenbauer zwischen Ost und West“. Demzufolge sollten die Brücken zum Heimatort in Siebenbürgen erhalten bleiben und niemals abgebrochen werden. Gudrun Gransberger las das Grußwort der Evangelischen Landeskirche in Rumänien vor, unterzeichnet von Bischof Reinhart Guib, Landeskirchenkurator Friedrich Philippi und Hauptanwalt Friedrich Gunesch. Zu einem kurzen Resümee und Schlusswort meldete sich Pfarrer i.R. Gerhard Thomke. Danach wurden die anwesenden Senioren geehrt.Abschließend fanden die Neuwahlen des Vorstandes statt. Die Wahl leitete Brigitte Thomke. Der alte Vorstand samt seinen Ehrenmitgliedern ist auch der neue. Als neues Vorstandsmitglied begrüßen wir Rolf Pfaff aus Petersdorf. Wiedergewählt wurden: Gertrud Bock, Georg Boer (Petersdorf), Hans Detlev Buchner, Andreas Dengel, Dietmar Dengel, Malvine Gogesch-Cotirlea, Gudrun Gransberger, Meta Jurju, Michael Pfaff, Horst Thiess, Inge Zeck und Karin Frühn. Ehrenmitglieder sind Pfarrer i.R. Gerhard Thomke und Pfarrer Dr. Wolfgang Wünsch (Petersdorf).Der weitere musikalische Verlauf des Abends lag in der Hand der Unterhaltungsband „STAGEFIRE“ mit Dietmar, Jakob und Siegmund. Beste Tanzmusik und Unterhaltung, gute Gespräche, viel Witz und Humor ließen auch dieses Beisammensein und Wiedersehen zu einer guten Erinnerung werden. Schön, dass ihr da wart. So Gott will, sehen wir uns 2021 wieder.

Karin Frühn