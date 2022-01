18. Januar 2022

Waldhüttner Heimatbuch erschienen

„Vergiss die Heimat nie, wo einst deine Wiege stand,/ Waldhütten hieß der Ort, der uns für immer verband./ Die Berge, die Wälder, der Bach vor dem Haus,/ hier lebten viele Generationen tagein tagaus./ Sie hielten hoch in Ehren, was sie einst hatten erbaut,/ sie mussten sich oft wehren und haben sich dazu getraut./ Wir danken den Ahnen für dieses unsichtbare Band,/ das sie für uns erschaffen, es einen Platz in unsern Herzen fand./ Es lässt dich nie mehr los,/ es ist das schöne Siebenbürgerland.“ (Katharina Schuller)

Katharina Schuller mit dem Heimatbuch. Foto: A. Schuller Dem Vorstand der HOG Waldhütten ist es in Zusammenarbeit mit Katharina (Trinni) Schuller mit viel Herzblut, Arbeit und Mühe gelungen, das Waldhüttner Heimatbuch im Selbstverlag herauszugeben. Es wurden viele Berichte, Bilder und niedergeschriebene Erlebnisse gesammelt und festgehalten, um dieses Buch unseren Nachkommen zu hinterlassen.



Das Buch „Waldhütten, mein Heimatdorf“ wurde kurz vor Weihnachten fertig gestellt und schnellstens an die Besteller versandt. Es erreichten uns viele Anrufe voller Freude, Begeisterung und Danksagungen. Viele legten die langersehnten Heimatbücher als Geschenk unter den Weihnachtsbaum. So wurden bei den Familientreffen an den Feiertagen beim Durchblättern des Buches viele Erinnerungen wach. Der eine oder andere hat sich als Kind im Kindergarten erkannt oder bei irgendeinem Fest. „Mit der Heimat im Herzen bleiben die Erinnerungen wach.“ Das ist der Spruch auf der letzten Seite des Heimatbuches.



Wir danken allen, die das Heimatbuch mitgestaltet haben. Ein paar Exemplare sind noch zu haben. Das Buch mit 353 Seiten kostet 60 Euro, inkl. Versand, zu bestellen bei Katharina Schuller, E-Mail: k.schuller[ät]kabelbw.de, Telefon: (07473) 22405.

