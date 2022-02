Regionalgruppe Mediasch – Kultursommer und Zweitmitgliedschaft

Seit im letzten Jahr die Vertreterinnen und Vertreter der Heimatortsgemeinschaften der Regionalgruppe Mediasch und Umgebung erstmals im Online-Modus getagt haben, ist das schon fast zur Tradition geworden. Der Vorteil ist, dass man kurzfristig an einem Wochentag abends in einer Videokonferenz zusammenkommen kann. Teils lange Fahrzeiten entfallen und Reisekosten spart man auch.

Mit über 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus rund 20 Heimatortsgemeinschaften war auch die erste Videokonferenz in diesem Jahr am 2. Februar sehr gut besucht. Dieses Mal konnte Regionalgruppenleiter Alfred Gökeler die Pfarrerin und die Pfarrer des Mediascher Kirchenbezirks begrüßen, ebenso den Internetreferenten des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Robert Sonnleitner.Im ersten Hauptthema wurde die Beteiligung der Regionalgruppe am Siebenbürgischen Kultursommer konkretisiert. Im Rahmen dieses Kultursommers wird es vomeine Weinlandwoche geben mit täglichen Veranstaltungen unterschiedlichen Charakters in je einem anderen Ort. Den Anfang macht Mediasch amDie Themen Schulbildung und Weinbau sollen dabei im Fokus stehen. Weiter beteiligen sich in chronologischer Reihenfolge die Heimatortsgemeinschaften Schlatt (Singen unter der Kirchenlinde amBaaßen (Siebenbürger-Brunch amReichesdorf (u.a. Gottesdienst auf dem Friedhof amMardisch (Kronenfest amWurmloch (Programm amund Kirtsch (700-Jahr-Feier amMan darf auf das umfangreiche Programmangebot gespannt sein.Das zweite wichtige Thema des Onlinemeetings war die Zweitmitgliedschaft in der Heimatkirche. Diese Möglichkeit in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien besteht seit mehreren Jahren. Durch unterschiedliche Handhabungen im Prozedere kommt es immer wieder zu Irritationen. Um Missverständnisse auszuräumen, wurden vom Kirchenbezirk Mediasch zahlreiche Fragen beantwortet, so dass klar ist, wie man eine Zweitmitgliedschaft in der Heimatkirche erwerben kann.Dieses bewährte Format der Regionaltreffen wird amfortgesetzt. Dazu lud Regionalgruppenleiter Alfred Gökeler alle Heimatortsgemeinschaften aus der Mediascher Umgebung wieder ein.

Rainer Lehni