Honterusfest 2022 findet statt

Liebe Honterusfest-Freunde – wie letztes Jahr angekündigt, laufen die Planungen und Vorbereitungen für unser Treffen am ersten Juli-Sonntag dieses Jahres: am Sonntag, dem 3. Juli. Getragen von Hoffnung, Optimismus und Sehnsucht nach Gemeinschaftserlebnis, setzen wir alles daran, für alle von uns ein sicheres, realisierbares und den geltenden Vorschriften entsprechendes Treffen auf die Beine stellen zu können.

Welche Regelungen im Sommer gelten werden, kann keiner voraussehen. Sicher ist: Wir werden alles Notwendige umsetzen und darüber informieren – hier in der Zeitung und natürlich auf unserer Homepage www.honterusfest.de Mit dieser hoffentlich erfreulichen Perspektive bleibt nur noch zu wünschen, dass ihr alle gesund durch das Jahr kommt und wir uns bald wieder an der Schlange für den Flecken oder Baumstriezel oder einfach auf der Festwiese in Pfaffenhofen sehen und erzählen.Für Neuigkeiten und Aktuelles sowie für die Anmeldung von Klassentreffen besucht gerne die Homepage des Honterusfestes: www.honterusfest.de. Wir freuen uns auf euch am

Euer Honterusfest-Orga-Team