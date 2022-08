16. Heimattreffen der HOG Mardisch

Das Zugehörigkeitsgefühl und der Zusammenhalt einer doch kleinen Dorfgemeinschaft waren auch beim diesjährigen Heimattreffen am 2. Juli in Wulfertshausen deutlich zu erkennen, ganz nach dem Motto: „Das Herz lächelt dort, wo du dich zuhause fühlst“.

Vorstand der HOG Mardisch e.V., von links: Jürgen Scheiber (Gast), Friedrich Zink (Vorsitzender), Eduard Fronius (2. Vorsitzender), Rosemarie Tausch (Kassiererin), Gerda Fischer (Beisitzerin), Helga Fakesch (Schriftführerin), Hildegard Nanasi (neues Vorstandsmitglied), Hannelore Scheiber (Wahlleiterin), Stefan Albrich (Beisitzer), Horst Christian Roth (neues Vorstandsmitglied).

Trachtenträger beim Mardischer Heimattreffen

Schon zum vierten Mal folgten die Mardischer Landsleute der Einladung des Vorstandes in die „Gastwirtschaft Metzger“ nach Wulfertshausen bei Friedberg in Bayern. Da coronabedingt das Treffen 2020 ausfallen musste, war die Hoffnung auf eine rege Beteiligung groß. Mit rund 70 Teilnehmern war diese Begegnung für die Organisatoren eine echte Herausforderung finanzieller Art. Zum Auftakt dieses Festtages traf man sich traditionsgemäß zum Gottesdienst in der nahe gelegenen St. Radegundiskirche zu Wulfertshausen. Zeno Scheirich, Pfarrer in Sparneck, ehemals Pfarrer in Mardisch, der schon zum wiederholten Male unserer Einladung folgte, hielt einen andächtigen Festgottesdienst nach siebenbürgischer Tradition mit Abendmahl und Totengedenken, wobei eine Kerze für jeden Verstorbenen der letzten vier Jahre angezündet wurde. Untermalt wurde die Andacht traditionsgemäß von Katharina Pelger an der Orgel.Zum Sektempfang im festlich dekorierten Saal erwartete die Gäste ein reichlich gedeckter Tisch mit Hanklich, gebacken von Annemarie Philipp (Mutter von Astrid Zink), zur genüsslichen Einstimmung auf die folgenden Stunden.Nach dem Mittagessen eröffnete Vorstandsvorsitzender Friedrich Zink das Fest mit einem Grußwort an die Mardischer Landsleute, deren Familien und Freunde, die voller Wiedersehensfreude angereist waren, und bedankte sich für deren Erscheinen. Er übermittelte gleichzeitig Grußworte der Ehrenvorsitzenden Georg Baumann und Friedrich Roth, die am Treffen leider nicht teilnehmen konnten. Danach hielt er ein kurzes Resümee über die große Bandbreite an Veranstaltungen während des „Siebenbürgischen Kultursommers 2022“. Unser Beitrag zur Mitgestaltung besteht aus einem aktiven „Arbeitseinsatz an Kirche und Friedhof“ und einem anschließenden Kronenfest am Freitag, dem 5. August. Zur Vorbesprechung und Organisation dieses Events reisten er und seine Ehefrau Astrid zwei Mal nach Siebenbürgen. Weitere wichtige Anliegen in seiner Ansprache waren die Friedhofspflege und das Heimatblatt. Er hob hervor, dass beide Projekte nur dank der zahlreichen Spenden Mardischer Landsleute möglich sind, und bedankte sich bei allen Förderern. Am Ende seiner Rede wies er darauf hin, dass Mitgliederwerbung ein zentrales Thema der HOG für die kommenden Jahre sein werde, und appellierte an die Nichtmitglieder, dem Verein beizutreten, um auf diese Weise die Gemeinschaft zu stärken.Rosemarie Tausch stellte den Kassenbericht über die aktuelle Finanzlage des Vereins vor. Nach einer detaillierten Darstellung erfolgte einstimmig die Entlastung der Kassenwartin. Die Wahlleitung des neuen Vorstands übernahm Hannelore Scheiber, ehemalige Vorsitzende des Landesverbands Bayern, deren Moderation den Wahlablauf kurzweilig gestaltete. In ihrer Ansprache stellte sie klar, dass ohne Ehrenamt das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen zum Erliegen kommen würde und eine Lücke entstünde, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt schädige. Insbesondere HOG-Vereine, die in sozialen und kulturellen Lebensbereichen aktiv seien, profitierten von dem Einsatz ihrer ehrenamtlichen Mitglieder.Nach dem Grußwort gab es als sichtbares Zeichen einen choreographisch sehr gelungenen Aufmarsch von am Fest teilnehmenden Trachtenträgern aus allen Altersklassen, angeführt von Ingrid und Markus Zink. Da man schon so festlich unterwegs war, wurden anschließend in großer Runde traditionelle Volkslieder gesungen und zum Schluss des kulturellen Teils die Mardischer Hymne intoniert.Gestärkt vom mannigfaltigen Kuchenbüfett, konnten die tanzfreudigen Gäste zu Klängen von „G & G“, Gerti und Gerd Müller, ihre Wiedersehensfreude kundtun und sich der großartigen Stimmung erfreuen!Die Gesamtheit dieser wunderbaren Augenblicke und Eindrücke ließ unser Heimattreffen wieder zu einem unvergesslichen Fest für Jung und Alt werden. Unser Dank geht an die Organisatoren dieser gelungenen Veranstaltung, federführend an Astrid und Friedrich Zink, an die Mardischer Frauen, die für ein reichhaltiges Kuchenbüfett gesorgt haben, sowie an Gerti und Gerd Müller, die mit ihren musikalischen Darbietungen einen stimmungsvollen Abend herbeigezaubert haben.

Helga Fakesch